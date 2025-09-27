Mundo
Corte Suprema permite a Trump retener $4.000 millones de la ayuda exterior
De esta cifra, USD 400 millones se destinarían a proyectos en el hemisferio occidental y para "enfrentar a los regímenes marxistas y antiamericanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua"
Caracas/Foto: Archivo.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes a favor del presidente Donald Trump, permitiendo que su administración continúe reteniendo aproximadamente $4.000 millones de dólares en fondos de ayuda exterior que habían sido aprobados por el Congreso para el actual año fiscal.
De acuerdo con The New York Times, esta decisión otorga un alivio de emergencia a la Casa Blanca en una disputa legal crucial sobre la autoridad del poder ejecutivo para gestionar el gasto aprobado legislativamente.
La sentencia del máximo tribunal, que no constituye una determinación final sobre el fondo del asunto, suspende provisionalmente la orden de un tribunal inferior que obligaba a la administración a desembolsar los fondos antes de que expirara el año fiscal, el 30 de septiembre.
La administración Trump argumentó en su momento que tiene la potestad de congelar los fondos, una táctica conocida como "rescisión de bolsillo", para alinear el gasto con su política exterior de "América Primero".
Los $4.000 millones en cuestión estaban destinados a asistencia para el desarrollo, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y programas de promoción de la democracia.
División en la Corte y críticas a la separación de poderes
La decisión se produjo con una división de 6-3, reflejando la mayoría conservadora de la corte. Las juezas liberales, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, manifestaron su disenso, argumentando que la medida socava el principio constitucional de separación de poderes.
Las disidentes enfatizaron que la Constitución otorga al Congreso la facultad de tomar decisiones de gasto a través de la promulgación de leyes de asignaciones. La orden sin firmar de la Corte Suprema indicó que el posible perjuicio a la capacidad del poder ejecutivo para manejar los asuntos exteriores supera el impacto potencial en los demandantes, que son organizaciones y empresas receptoras de los fondos de ayuda.
El litigio continuará en las instancias inferiores para determinar si la administración puede negarse unilateralmente a gastar el dinero que el Congreso ya asignó.
EE. UU. destinaría 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela
La aprobación de la Corte llega dos días después de que la agencia de noticias Reuters reportara que la administración del presidente Trump busca “desviar” USD 1,8 mil millones de dólares de los fondos de ayuda exterior para “financiar” iniciativas alineadas con su lema "Estados Unidos Primero".
De esta cifra, USD 400 millones se destinarían a proyectos en el hemisferio occidental, con el objetivo de poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, contrarrestar el dominio de China en áreas como los minerales críticos y la inteligencia artificial, y "enfrentar a los regímenes marxistas y antiamericanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua".
"Los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos requieren que el país utilice estos fondos de asistencia exterior para enfrentar nuevos desafíos de maneras que hagan al país más seguro, más fuerte y más próspero", precisa la misiva.
Según la notificación, fechada el pasado 12 de septiembre, estos fondos fortalecerán el liderazgo global de EE. UU. a través de la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos, promoverá la inversión y el desarrollo en infraestructura estratégica y "abordará la crisis migratoria".
