Corte Suprema rechaza apelación de Ghislaine Maxwell y mantiene la condena en su contra

Caracas/Foto: Getty Images.- La Corte Suprema de EE. UU. desestimó este lunes la apelación presentada por Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, al rechazar su argumento de que debería estar amparada por un acuerdo de culpabilidad que el difunto "alcanzó" con las autoridades federales.

De acuerdo con CNN, a Maxwell la sentenciaron a 20 años de prisión federal en 2022 por participar en un plan de años junto a Epstein para captar y abusar de menores de edad. En abril, introdujo un recurso ante el Supremo, en el que alegaba que le protegía un acuerdo de no procesamiento que el magnate obtuvo como parte de un convenio para declarar su culpabilidad en Florida.

Luego, la Fiscalía de Nueva York tomó cartas en el asunto y decidió acusar a Maxwell. "Por supuesto, estamos profundamente decepcionados de que la Corte Suprema se haya negado a escuchar el caso de Ghislaine Maxwell", dijo su abogado, David Oscar Markus. "Pero esta lucha no ha terminado. Persisten graves problemas legales y fácticos, y seguiremos buscando todas las vías disponibles para garantizar que se haga justicia", agregó.

La razón por la que se rechazó el recurso de Maxwell

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., con sede en Nueva York, falló en contra de Maxwell. En la resolución, aclaró que el acuerdo que Epstein alcanzó con los fiscales de Florida no involucraba a las autoridades de Nueva York.

El letrado también sostuvo que los tribunales de apelaciones adoptaron enfoques diversos sobre la cuestión de si un acuerdo de no enjuiciamiento con Estados Unidos es vinculante a nivel nacional.

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales de prostitución y lo acusaron formalmente de tráfico sexual a nivel federal en julio de 2019. Sin embargo, un mes después, optó por quitarse la vida.

A mediados de año, el Departamento de Justicia dijo que Ghislaine Maxwell "no fue parte del acuerdo pertinente". "Solo Epstein y la USAO (Oficina del Fiscal) de Florida fueron partes", apuntó.







