Deportes
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
También habló sobre su retiro de los terrenos, noticia que sentará mal a sus fans, pues afirmó que será "pronto"
Caracas/Foto: Getty Images.- El portugués Cristiano Ronaldo, una vez más, ha agitado el eterno debate de quién es mejor futbolista, si él o el argentino Lionel Messi, al insistir en que es superior al campeón del mundo en Catar 2022.
Lea también: Osmel Sousa "queda fuera" de la Organización Miss Universo, según la revista People
En una nueva entrevista con el periodista inglés, Piers Morgan, respondió a una pregunta sobre la eterna comparación Messi.
"Dicen que él es mejor que tú, ¿qué opinas?", preguntó Morgan. A eso, CR7 contestó: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".
El astro portugués también habló sobre la posibilidad de conquistar la Copa del Mundo, título con el que cuenta Messi. Afirmó que para él "no es un sueño" ganar ese trofeo.
Cuando Morgan le preguntó si ese título podría "definir" su carrera, Ronaldo respondió: "No. ¿Definir qué? ¿Si soy uno de los mejores de la historia? ¿Ganar una competición de seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?", cuestionó.
Con estas declaraciones sobre el máximo trofeo del fútbol, Cristiano cayó en una contradicción, ya que previo al Mundial de 2022 había dicho que su sueño era ganar la cita mundialista y hacerle un "jaque mate" a Messi en la final.
Sobre su retiro
Por otro lado, también habló sobre su retiro de los terrenos, noticia que sentará mal a sus fans, pues Cristiano Ronaldo afirmó que será "pronto".
"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", añadió.
Con respecto a si habrá algo que puede llenar el abandonar los campos, el cinco veces ganador del Balón de Oro dijo que no hay nada que pueda hacerlo. "Nada, creo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo", se sinceró.
Sin embargo, apuntó que tiene otras pasiones. "Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", puntualizó.
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Tendencias
-
Mundo22 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Mundo1 hora.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”