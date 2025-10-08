Economía
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
Pese a haber jugado en el Real Madrid, Manchester United y Juventus, fue su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí lo que lo llevó a alcanzar este hito
Caracas/Foto: Getty Images.- El astro portugués, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol en ser billonario, al amasar una fortuna que oscila los 1.400 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
Pese a haber jugado en el Real Madrid, Manchester United y Juventus, fue su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí lo que lo llevó a alcanzar este hito. Tras pasar a la Saudi Pro League en 2023, CR7 se transformó en el futbolista mejor pagado en la historia con un sueldo anual de 200 millones de dólares.
En junio del presente año, el veterano delantero de 40 años estampó un nuevo contrato de dos años con su actual conjunto. Ese contrato sería de más de 400 millones de dólares en ganancias libres de impuesto, lo que hizo ascender su patrimonio neto hasta los 1.400 millones de dólares.
Contratos extradeportivos
Pero su contrato con el club no ha sido su única fuente de ingreso. Cristiano Ronaldo también percibe ganancias por su acuerdo con la marca deportiva Nike, que le otorga al año 18 millones de dólares aproximadamente. Además, guarda patrocinios con Armani y Castrol, agregándole más de 175 millones de dólares a su patrimonio neto.
Sumado a lo anterior, el cinco veces campeón de la Champions League cuenta con una cartera inmobiliaria global y ha invertido en varios negocios en diversos países.
Además, en el pasado, Ronaldo ha dejado claras sus intenciones de ser el dueño no de uno, sino de varios clubes de fútbol. "Este es mi sueño y estoy seguro de que lo conseguiré. Incluso diré más: espero no solo tener un club, sino tener varios clubes", apostilló en su momento.
Con todo lo anterior, 'El Bicho' se une a las leyendas del baloncesto y tenis, Michael Jordan y Roger Federer, respectivamente, en la exclusiva lista de atletas multimillonarios.
