Cruz Roja Venezolana anuncia operativo para promover gestión de riesgos y prevención en comunidades

Caracas / Foto: Cortesía.- El año 2025 ha estado marcado por los efectos de la crisis climática en Venezuela causando inundaciones y desbordamientos de ríos, a lo que se suma la reciente actividad sísmica registrada el 25 de septiembre en el país. Ante ello, la Cruz Roja Venezolana subraya la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos y la preparación colectiva frente a emergencias naturales, anunciando el desarrollo de una agenda de trabajo coordinada con las autoridades del Gobierno Nacional, siempre con apego a sus principios de neutralidad, independencia e imparcialidad.

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, destacó “que la institución, a través de su red de voluntarios, impulsará programas de prevención y formación en escuelas, universidades y comunidades, con el objetivo de promover la cultura de la autoprotección y la resiliencia.

“Estas iniciativas incluirán simulacros de evacuación, talleres de primeros auxilios y campañas de sensibilización, orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población.”

Farias recordó con orgullo el legado de las brigadas escolares de la Cruz Roja, que durante décadas formaron a generaciones de jóvenes en primeros auxilios y gestión de riesgos, contribuyendo a consolidar una sociedad más consciente y preparada ante las emergencias. En este sentido, alertó la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana frente a los desafíos que impone la crisis climática y los desastres naturales.

“Hoy, en un contexto en el que las emergencias demandan respuestas cada vez más rápidas y coordinadas, la Cruz Roja Venezolana reafirma que su misión principal es proteger la vida y la dignidad humana. Por ello, mantenemos una participación activa en acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación, siempre de la mano de las comunidades y con la entrega desinteresada de nuestros voluntarios”, afirmó.

La Cruz Roja Venezolana informó que en lo que va de 2025 ha atendido 133.000 personas en distintas emergencias a través de 15 proyectos e invitó a todos los sectores de la sociedad a sumarse, a través de sus 41 filiales en todo el país, a esta tarea colectiva de construir un país más seguro y resiliente, donde la prevención y la solidaridad sean pilares fundamentales para el bienestar de todos.







