País
Cruz Roja Venezolana capacitó casi a 100 nuevos voluntarios para dar respuesta a emergencias
Durante una semana, voluntarios de distintas filiales del país recibieron entrenamiento en técnicas básicas de búsqueda y rescate, seguridad contra incendios y manejo inicial de situaciones críticas
Caracas/Foto: Cortesía.- Esta semana, Cruz Roja llevó a cabo la capacitación de cerca de 100 voluntarios a través del taller ECRE (Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias), una formación diseñada para dotar a sus participantes de habilidades prácticas y conocimientos fundamentales para actuar de manera efectiva ante situaciones de emergencia en sus comunidades.
Durante una semana, voluntarios de distintas filiales del país recibieron entrenamiento en técnicas básicas de búsqueda y rescate, seguridad contra incendios y manejo inicial de situaciones críticas. Además, aprendieron sobre preparación individual, familiar y comunitaria antes, durante y después de un desastre, así como sobre organización y trabajo en equipo para coordinar respuestas más eficaces reforzando la capacidad de los participantes para apoyar a sus comunidades en escenarios reales.
“La Cruz Roja Venezolana es una organización que cambió para siempre: cambió porque los voluntarios están más capacitados, porque se reconoce su esfuerzo y se protegen sus derechos. Me llena de orgullo ver tantos voluntarios comprometidos con la Cruz Roja y con sus comunidades para atender a quien lo necesite en cualquier emergencia.”, expresó Luis Manuel Farías, Presidente de la Cruz Roja Venezolana, desde el campamento donde se realizó el taller, en el estado Miranda.
El objetivo de la Cruz Roja Venezolana con este taller es fortalecer las capacidades locales de respuesta ante emergencias y contribuir a salvar vidas, proporcionando a sus voluntarios herramientas esenciales para actuar de manera segura y oportuna, reduciendo así el impacto de los desastres en las comunidades más vulnerables.
“La Cruz Roja está en la primera línea de respuesta, por lo tanto nuestros voluntarios tienen que estar preparados para responder en las comunidades cuando sea necesario”, destacó Nelson Aly, Jefe de la Delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja en Venezuela.
En los últimos 3 años, Cruz Roja ha formado a más de 300 voluntarios bajo esta metodología, quienes han replicado estos conocimientos en sus filiales y localidades, impulsando la resiliencia comunitaria a nivel nacional. Con esta nueva cohorte, la organización reafirma su compromiso con consolidar una Cruz Roja fuerte, profesional y preparada para brindar apoyo humanitario cuando más se necesite.
