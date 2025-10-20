Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”

Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro pidió este lunes crear una aplicación, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que permita al pueblo reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.

Durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario indicó que esta herramienta debe desarrollarse dentro del sistema VenApp, una red social creada con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades.

Agregó que, además de la FANB, en la creación de la aplicación deben participar las Unidades Comunales de Milicia y las Bases Populares de Defensa Integral.

“Es una idea maravillosa. Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, expresó.

Por otra parte, anunció que la cuarta consulta popular se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre.

Advertisement

“Yo convoco la cuarta consulta comunal para el 23 de noviembre. Todos los vecinos a votar, a elegir sus proyectos comunitarios de base”, afirmó.

El mandatario también sostuvo que en el exterior existe una “campaña de años” en su contra y en contra de su predecesor, Hugo Chávez.

“Es la campaña de que en Venezuela hay una dictadura, que no hay democracia. Yo quisiera ver en los países de ustedes, los que se la pasan hablando (...) de la democracia y la libertad en Venezuela, quisiera ver en sus países una democracia con pueblo activado, educado, con un liderazgo tan poderoso como el que tenemos aquí”, añadió.

En este sentido, Maduro exigió “respeto para la democracia y el pueblo”, al considerar como un “irrespeto” que terceros “se metan en los asuntos internos de nuestro país para opinar sobre el poder de nuestra democracia”.

“No lo acepto y no lo podemos aceptar, porque somos un pueblo ejemplar en la participación y en la decisión permanente”, sostuvo.

Advertisement

Sobre la consulta popular, el presidente señaló que las comunidades del país podrán nuevamente elegir dos proyectos para su beneficio, y adelantó que su meta es alcanzar 6.000 comunas consolidadas para el 1 de enero de 2027.

Asimismo, informó que retomará “el ritmo que debe tener” el 1x10 del Buen Gobierno para atender todos los temas relacionados con los servicios públicos, como electricidad, transporte, gas y comunicación.

Maduro destacó que el 99,83 % de las salas de autogobierno popular han sido instaladas en el territorio nacional, para un total de 5.327, las cuales cuentan con “sus teléfonos de comunicación y sus distintos mecanismos”.

“El método tiene que ser un método nuevo de consulta semanal que hay que establecer sobre los principales temas y problemas que el pueblo tenga. Vamos a crear un nuevo sistema de consultas y decisiones nacionales para dar un salto en las políticas públicas”, agregó.

Detalló que el 1x10 del Buen Gobierno debe abrir una “ventana permanente” con los circuitos comunales y dio un plazo de ocho días para que las salas de autogobierno cuenten con una “cédula de comunicación permanente”, con el objetivo de reportar a diario los problemas vinculados con los servicios públicos.