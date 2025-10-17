País
Cuatro estados más: activan las ZODI en Lara, Mérida, Trujillo y Yaracuy
Al respecto, Nicolás Maduro indicó que con las acciones de este viernes, se van completando las preparaciones para "llegar al estado óptimo para la defensa integral de nuestra patria y seguir ganando la paz"
Caracas/Foto: FANB.- El Gobierno de Nicolás Maduro activó a primera hora de este viernes 17 de octubre las Zonas de Defensa Integral (ZODI) en otros cuatro estados: Lara, Mérida, Trujillo y Yaracuy, como parte del plan Independencia 200 y ante la escalada de tensiones con EE. UU.
En su cuenta de Telegram, el mandatario difundió un audio al respecto, donde señaló que con las acciones de este viernes, se van completando las preparaciones para "llegar al estado óptimo para la defensa integral de nuestra patria y seguir ganando la paz".
"Hoy están activadas las ZODI en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy. Es una línea clave de garantía y defensa… todos en perfecta unión para ganar la paz y ejercer la soberanía", subrayó Maduro.
En Yaracuy, el gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, dijo que se activaron los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), a los fines de "garantizar la preparación" para la defensa integral y la paz.
"Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a negociar nuestra paz y el día de hoy, en esa perfecta fusión militar, popular y policial, hemos visto cómo nuestros componentes de seguridad han estado acompañando de manera protagónica esta jornada que se ha convocado", precisó. "Nada ni nadie va a perturbar nuestra paz, nada nos va a quebrantar".
Por su lado, el gobernador merideño, Arnaldo Sánchez, resaltó que el despliegue tiene como fin contrarrestar la "campaña aérea y el desgaste sistemático" en la entidad andina.
"Hoy, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la fuerza policial, con Protección Civil, con nuestros bomberos, con cada uno de nuestros líderes municipales y líderes, a nuestros alcaldes y alcaldesas, alzamos nuestra voz para decirle al mundo que aquí está el pueblo de Mérida", apuntó.
En Trujillo, el mandatario regional, Gerardo Márquez, subrayó que la activación de las ZODI busca "garantizar defensa integral y la paz" en Venezuela.
"El despliegue de este ejercicio en toda la entidad trujillana está enmarcado en la Operación Independencia 200, como respuesta inmediata en cada uno de los Órganos de Dirección de Defensa Integral, tanto estadal como municipal", acuñó.
Acto seguido, comentó que se mantiene la evaluación de cada Área de Defensa Integral (ADI). "Nos hemos estado comunicando con cada una de las ADI de los 20 municipios del estado Trujillo", detalló.
El ejercicio Independencia 200 también se ha llevado a cabo en otras regiones del país, entre ellas Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón, Miranda, Caracas y La Guaira, como parte del despliegue nacional ordenado por el Ejecutivo.
Cuatro estados más: activan las ZODI en Lara, Mérida, Trujillo y Yaracuy
