Cuatro trucos para combatir la resaca comprobados científicamente

Caracas / Foto portada: Xeva.- La resaca surge por la ingesta de licor en exceso y es un malestar que produce síntomas molestos que por lo general, no requieren atención médica, sin embargo, algunas personas recurren a distintos métodos para contrarrestar los efectos del alcohol. Por esa razón, el Instituto estadounidense sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (Niaaa) comprobó a través de un estudio que alternar alimentos y agua, entre tragos puede ser la solución al problema.

Asimismo, Mundo.es publicó otras recomendaciones para las personas que deseen eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo con algunos métodos caseros en los que se requieren pocos ingredientes.











1. Café y aspirina

Estos dos ingredientes contrarrestan notablemente el dolor de cabeza que produce el consumo excesivo de alcohol y deben ingerirse antes del desayuno para que surtan efecto.

2. Garbanzos

Un estudio elaborado por el Quarterly Journal of Studies on Alcohol demostró que la ingesta de vitamina B6, que está presente en estos granos, reduce notablemente los síntomas de la resaca.

3. Huevos

Las posturas de gallina contienen aminoácidos que son efectivos para disminuir la sensación de malestar.











4. Agua

El origen de la resaca es la deshidratación por ese motivo, es necesario que antes y después de ingerir bebidas alcohólicas las personas se mantengan hidratadas. Otro remedio efectivo, es tomar una ducha fría para estimular tu circulación sanguínea y ayudar a tu organismo.

