Mundo
Cuba acusa a EE. UU. de “intentar justificar” una agresión militar contra Venezuela
La Cancillería expuso que dicha situación representaría una grave violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció este viernes la “sostenida y creciente” escalada de acciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos, a quien acusó de “intentar justificar” una agresión militar contra Venezuela.
En un comunicado, la Cancillería cubana subraya que esta escalada de acciones contra el país tricolor se manifiesta por medio de los incidentes recientes, destacando: la “extraordinaria acumulación” de medios militares en el Caribe, las incursiones de aviones de combate y la destrucción de embarcaciones.
“La extraordinaria acumulación de medios militares en el Sur del Caribe, las recientes incursiones ilegales de aviones de combate estadounidenses en una Región de Información de Vuelo venezolana, la reiterada destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, y el anuncio de que acciones militares de esta índole se trasladarían a zonas terrestres, se complementan con la notificación de que los Estados Unidos estarían en un conflicto armado no internacional contra combatientes ilegales”, reza el texto.
Cuba considera que esta notificación busca “legitimar y justificar” acciones militares de mayor envergadura, y podría constituir el “pretexto para ejecutar” una acción militar directa contra Venezuela.
Ante esto, expuso que dicha situación representaría una grave violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.
El Ministerio enfatiza que una agresión militar directa contra la nación bolivariana desencadenaría un “conflicto armado con incalculables consecuencias” para la paz, la seguridad y la estabilidad de América.
Por último, reiteró su firme e inquebrantable apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y llamó a detener la agresión militar para preservar la paz en América Latina y el Caribe.
Comunicado de Venezuela
El comunicado de Cuba se produce después de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunciara un “acoso militar” por parte de EE. UU., tras asegurar que “aviones de combate” habrían volado cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe.
Durante un balance de operaciones de la FANB, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el ministro afirmó que en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía se detectaron al menos cinco aeronaves.
“Cinco vectores con características de vuelo de cuatrocientos nudos y a una altura de treinta y cinco mil pies. Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercar a las costas venezolanas”, detalló. Añadió que la presencia fue “confirmada” por una línea aérea internacional que reportó los aviones a la torre de control de Maiquetía.
Calificó la presencia de esos aviones como “una grosería, una provocación y una amenaza contra la seguridad de la nación” y denunció lo que llamó “acoso militar” del gobierno estadounidense sobre Venezuela. Añadió que el país apuesta “por la paz, el trabajo y la felicidad”.
