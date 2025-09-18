Mundo
Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente
El planteamiento se incorporaría como una pregunta dentro de la próxima consulta popular que prepara el Ejecutivo, aunque el contenido exacto aún no ha sido divulgado
Caracas / Foto: Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la noche del miércoles que impulsará un referéndum para que la ciudadanía decida si se convoca una Asamblea Constituyente.
Lea también: Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a exámenes médicos
La propuesta, difundida su cuenta en X junto con una carta oficial, busca —según el mandatario— “devolver el poder al pueblo” y superar lo que calificó como un “secuestro institucional”.
El planteamiento se incorporaría como una pregunta dentro de la próxima consulta popular que prepara el Ejecutivo, aunque el contenido exacto aún no ha sido divulgado.
En el escrito, Noboa argumentó que el país “lleva demasiado tiempo detenido” y que el cambio que los ecuatorianos votaron no puede materializarse mientras las normas vigentes impidan enfrentar al crimen organizado y a estructuras políticas que, según él, lo respaldan.
El jefe de Estado recordó que iniciativas anteriores del Gobierno para consulta fueron bloqueadas por la Corte Constitucional, a la que acusó de actuar con “activismo político”. No obstante, la misma Corte deberá revisar nuevamente la constitucionalidad de la nueva pregunta antes de que pueda llegar a las urnas, de acuerdo con la legislación vigente.
Una Constituyente podría implicar transformaciones profundas en la estructura del Estado, la justicia, la seguridad y el modelo económico.
Trump anuncia ataque contra embarcación en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos
Hallan dispositivo en vehículo de Margareth Baduel tras concentración frente a Embajada de Italia
Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS de más de 300.000 venezolanos
Directora de la División de las Américas de HRW rechazó “hostigamiento” contra Andreína Baduel
Vente Venezuela alerta sobre el "delicado estado de salud" de Yerwin Torrealba
Llegan a Venezuela 185 migrantes repatriados desde EE. UU., entre ellos cuatro niños
Tras diecinueve años: El lago de los cisnes regresa al Teresa Carreño
Petro afirma que el “Cartel de los Soles” no aparece en las investigaciones de Colombia sobre narcotráfico
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Senado de Colombia aprueba declarar al 'Cartel de los Soles' una "organización terrorista"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Gobierno depositó dos nuevos bonos: montos oscilan entre 107,93 y 109,71 dólares
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
Tras prohibición de Conatel: estas apps pueden reemplazar a MagisTv
Tendencias
-
Mundo2 días.
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
-
Mundo1 día.
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
-
Economía2 días.
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
-
País2 días.
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
-
Economía2 días.
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
-
Economía1 día.
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
-
Mundo2 días.
Caso Venezuela: Trump anuncia que EE. UU. "está listo" para nuevas operaciones contra "narcoterroristas"
-
Tecnología1 día.
Con pantalla “invisible”: así son las gafas con las que Zuckerberg busca cambiar la forma de mirar la realidad