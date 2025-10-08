Mundo
Daniel Noboa sale ileso tras ataque de la caravana presidencial en el sur de Ecuador
El Gobierno informó de la detención de cinco personas en flagrancia, quienes serán procesadas bajo los cargos de terrorismo e intento de asesinato
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Ecuador denunció este martes una "tentativa de asesinato" contra el presidente Daniel Noboa, luego de que su caravana presidencial fuera atacada con disparos y proyectiles en la provincia de Cañar, al sur del país.
Lea también: Maduro denuncia una “guerra psicológica" de EE. UU. en contra de Venezuela
De acuerdo con una publicación en X, el suceso ocurrió en la mañana en el cantón El Tambo, donde el mandatario se dirigía para llevar a cabo una serie de eventos de entrega y supervisión de obras de alcantarillado y bonos para la comunidad.
La Presidencia señaló que, a pesar de los ataques de "desestabilizadores" que intentaron impedir la entrega de obras esenciales, el Gobierno “no se detendrá”.
“A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD 891.000, y entregar el convenio de financiamiento para la construcción de sistema de alcantarillado de Quilloac por USD 815.000, los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno Nacional”, compartió.
Detienen a cinco involucrados
Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que un grupo de aproximadamente 500 personas atacó la caravana, provocando daños en los vehículos, incluyendo signos de impacto de bala en el auto presidencial.
Asimismo, Manzano acudió a la Fiscalía General del Estado en Quito para presentar la denuncia, asegurando que el ataque es un acto "simplemente criminal" que no quedará en la impunidad.
El Gobierno informó de la detención de cinco personas en flagrancia, quienes serán procesadas bajo los cargos de terrorismo e intento de asesinato. La ministra enfatizó que los responsables de los ataques van a ser sometidos a todo el peso de la ley.
El incidente ocurre en medio de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la reciente eliminación de los subsidios al diésel, lo que elevó su precio de $1,80 a $2,80 por galón.
Estas manifestaciones han generado cierres de vías y, según cifras oficiales y de derechos humanos, han dejado un indígena fallecido por balas y aproximadamente 150 heridos entre civiles, militares y policías.
A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025
Daniel Noboa sale ileso tras ataque de la caravana presidencial en el sur de Ecuador
Maduro denuncia una “guerra psicológica" de EE. UU. en contra de Venezuela
La comedia venezolana “Un Viaje de Película” se estrenará el 6 de noviembre
Demócratas en EE. UU. rechazan que Trump intente provocar un "cambio de Gobierno" en Venezuela
Desde su fundación hasta la cancha: Deyna Castellanos lanza el Torneo Queen Legacy en Venezuela
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
EE. UU. evita pronunciarse sobre "plan para atacar" a su Embajada en Venezuela
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
País2 días.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
La Lupa2 días.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
-
Mundo2 días.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
-
Sucesos1 día.
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
-
La Lupa1 día.
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
-
Tecnología1 día.
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
-
Economía1 día.
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC