Danna Paola defendió su postura como juez de ‘La Academia’

Caracas / Foto portada : Capture.- La actriz, cantante y modelo mexicana Danna Paola Rivera, conocida por ser parte del elenco de la serie de Netflix ‘Élite’, respondió este martes a las personas que la criticaron por defender su criterio como juez en el reality show ‘La Academia’.

“Tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”, escribió la actriz en sus redes sociales.











Danna, de 24 años de edad, mencionó que para muchos resultó “simpático” lo que expuso en el programa, pues le han construido infinidad de memes. Sin embargo, aseguró que eso no quiere decir, que sea soberbia.

“Eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me metió mi personaje a la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera”, dijo.

Paola manifestó que durante los últimos años soportó “criticas insultos, bullying, malos comentarios, machismos, etc., Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, y stop”.











El pasado 5 de enero durante la transmisión de ‘La Academia’ en Tv Azteca, Danna valoró la actuación que hizo Gibrán, uno de los concursantes del reality. “Es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado… Eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso”, dijo la actriz.

La mexicana aclaró que sus palabras estaban llenas de sarcasmo y aclaró que estaba al tanto que el participante la llamaba “culera” mientras la criticaba con otra aspirante a sus espaldas.

“¿Así no soy culera contigo? No crean que en realidad no escucho todo lo que dicen Francely y tú de mí en ‘La Academia'”, aseveró.

Asimismo, destacó que durante los “20 años de trayectoria” que tiene nunca le ha faltado al respeto a nadie. “Creo que es una falta de respeto insultar así a una mujer. Si te refieres así a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero imaginar cómo te expresas de cualquier otra mujer”, expresó Danna.

