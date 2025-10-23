Vitrina
Danny Ocean habla sobre Venezuela y aclara que sus canciones "no son manifiestos o algo político"
El artista, conocido por éxitos como “Me rehuso”, explicó que la canción surgió de una experiencia personal, inspirada en su relación amorosa y en su migración de Venezuela a Miami. “No pensé en nada más. ‘Me rehuso’ reflejaba también un sentimiento de tener que irme de Venezuela”, afirmó
Caracas / Foto: Archivo.- El cantautor venezolano Danny Ocean aseguró que su proceso creativo está guiado por la intuición y las experiencias personales, y no por "motivaciones o algo político”.
La declaración la hizo durante su participación en el panel “Sony Music Publishing: Iconic Songwriter Q&A” en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, realizada en el Fillmore Miami Beach.
El artista, conocido por éxitos como “Me rehuso”, explicó que la canción surgió de una experiencia personal, inspirada en su relación amorosa y en su migración de Venezuela a Miami. “No pensé en nada más. ‘Me rehuso’ reflejaba también un sentimiento de tener que irme de Venezuela”, afirmó.
Danny Ocean señaló que considera a Venezuela como una pareja simbólica, con quien mantiene una “conversación directa”, y que sus composiciones sobre el país no buscan ser un manifiesto político.
Durante el panel, Danny Ocean también habló de su colaboración con compatriotas como Elena Rose y Jerry Di para la canción “Caracas en el 2000”, destacando que su intención fue compartir una experiencia personal y cultural, más que hacer una declaración política. “Ha sido muy natural, tener ese sentido de pertenencia”, agregó.
El artista también respondió a preguntas sobre su posible regreso a Venezuela, afirmando que desea reconectar con su familia, explorar las calles, disfrutar de Los Roques y sumergirse en la vida cotidiana del país.
La Semana Billboard de la Música Latina, con más de 30 años de historia, reúne a artistas y ejecutivos de la industria de todo el mundo y combina paneles, mesas redondas, networking y presentaciones en vivo. Este año coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde Bad Bunny será reconocido como Artista del Siglo 21.
