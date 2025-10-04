Dayana Mendoza será mamá por segunda vez: la Miss Universo 2008 comparte imagen de su pancita

Caracas/Foto: Archivo.- La exmiss Universo 2008, Dayana Mendoza, confirmó este viernes que está en la dulce espera de su segundo hijo. La noticia se hizo pública mediante las fotografías compartidas por su esposo, el pastor Carlos Uribe.

Desde su cuenta de Instagram, el pastor publicó una fotografía de la caraqueña en la que se aprecia su avanzado estado de gestación. La imagen, capturada en un jardín, muestra a Mendoza vestida con un ceñido vestido largo que acentúa su vientre, mientras posa con ambas manos sobre su pancita.

Uribe celebró el embarazo expresando su profundo agradecimiento a Dios. "Qué alegría confirmar que toda su Palabra se cumple, incluso esas promesas que nos hizo por separado cuando ni siquiera nos conocíamos”.

Este bebé será el segundo hijo de Dayana Mendoza, quien ya es madre de una niña de 10 años, Eva Mendoza Pagano, fruto de su matrimonio anterior con el empresario Michael Pagano (2013-2016).

La noticia de la gestación llega apenas meses después de que Mendoza compartiera su unión matrimonial con Carlos Uribe en mayo de 2025.