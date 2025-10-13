Mundo
Activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche resultan heridos tras sufrir atentado al norte de Bogotá
Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Reina Sofía, donde recibieron atención por los impactos de bala
Caracas/Foto: Composición.- El activista por los derechos Lgbtiq+ Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche resultaron heridos este lunes tras un atentado al norte de Bogotá, Colombia.
De acuerdo con información citada por el medio local El Tiempo, el hecho ocurrió en horas de la tarde del 13 de octubre, cuando ambos salían de su residencia en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, rumbo a tomar un servicio de transporte público, y sujetos desconocidos les dispararon en plena vía pública.
Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Reina Sofía, donde recibieron atención por los impactos de bala. Según el medio, la Policía Nacional confirmó que los médicos indicaron que los activistas “están estables”, aunque Velásquez entraría a cirugía.
Asimismo, la Policía señaló, según El Tiempo, que Velásquez y Peche “no tenían amenazas en Colombia”.
Defensoría del Pueblo colombiana pidió una investigación
Tras ello, la Defensoría del Pueblo de Colombia instó a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una “investigación pronta y exhaustiva” que permita esclarecer los hechos y “adoptar medidas urgentes” de protección para las víctimas.
“Rechazamos el atentado ocurrido hoy (lunes) en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista Lgbtiq+ y solicitante de refugio en Colombia”, escribió la institución en su cuenta de X.
La Defensoría recordó que Velásquez había acudido anteriormente en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, “luego de huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.
“Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos”, destacó la institución.
Finalmente, reiteró su rechazo a toda forma de “violencia, estigmatización o discriminación contra las personas que buscan refugio y asilo en el país” y aseguró que continuará trabajando “para que se respete el derecho a migrar y para que se promuevan y garanticen los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas que buscan en Colombia un lugar seguro para reconstruir su vida”.
