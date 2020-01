De cara a los Globos de Oro: Joaquin Phoenix reveló los detalles de su papel en Joker

Caracas / Foto portada: AFP.- El actor estadounidense Joaquín Phoenix, conocido por darle vida al villano de las historias de Batman, reveló en una entrevista para W Magazine algunos detalles de su interpretación del Joker.

Phoenix, de 45 años de edad, comentó que vivía como un ermitaño porque tenía una dieta extrema. “Realmente no puedes socializar cuando no estás comiendo o bebiendo”, explicó el actor. Asimismo, afirmó que siempre estaba soñado con alimentos. “Soñaba que comía una banquete y me despertaba sintiéndome culpable”.











En relación a las escenas de baile, que realizó en el filme, indicó que tenía un coreógrafo que lo ayudó a desenvolverse con un lenguaje corporal que le permitió pasar de la alegría y la euforia a algo doloroso. “La danza me dio ese idioma y hambre”, agregó el actor.

Por otra parte, el director de la cinta, Todd Phillips, confirmó en noviembre al medio especializado The Hollywood Reporter que Joaquín Phoenix protagonizará la secuela del Joker, que fue una de las películas del 2019 más taquilleras en el mundo.

‘Guason’ está nominado en cuatro categorías en los Globos de Oro que se celebrarán este domingo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.).











La complicada vida de Phoenix

Los padres de actor pertenecían a una secta en Venezuela en la cual llegaron a ser nombrados como “arzobispos”, sin embargo, el grupo les exigió conseguir nuevos integrantes a través del sexo y por esa razón, decidieron retirarse.

“Recibieron una carta, o como sea que vino, alguna sugerencia de eso y dijeron ‘nos vamos de aquí’”, afirmó Phoenix en una entrevista que cedió a Infobae.

Al tiempo manifestó que sus padres eran personas “idealistas” que creían que estaban con un grupo que compartía sus creencias y valores. Phoenix como actor cuenta con tres nominaciones al Óscar y ha ganado un Globo de Oro, un Grammy, la Copa Volpi en el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes.

