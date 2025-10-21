Vitrina
De protagonizar telenovelas a dedicarse a la enfermería: Sonya Smith se reinventa en Miami
Smith se mostró orgullosa de lo que hace actualmente, ya que siempre se ha considerado una persona filántropa
Caracas/Foto: Mezcalent.- La actriz estadounidense-venezolana, Sonya Smith, ha cambiado los sets de grabación por las salas de las clínicas, ya que la artista, radicada en Miami, ahora se dedica a brindar apoyo a quienes más lo necesitan en materia de salud, vocación que le apasiona y que se combina con la falta de trabajo actoral en la "Ciudad del Sol".
En una entrevista con el periodista Franklin Suárez, Smith se mostró orgullosa de lo que hace actualmente, ya que siempre se ha considerado una persona filántropa.
"Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado porque creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú estás ayudando a la otra persona, pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, tan que te llena tanto, por lo menos a mí me parece", precisó la actriz.
La protagonista de grandes telenovelas de Telemundo como 'Marido en alquiler' y '¿Dónde está Elisa?', destacó que la vida "siempre evoluciona y uno debe evolucionar".
"Reinventarse es parte de nuestro crecimiento espiritual, creo yo, y nuestro crecimiento personal. Uno no puede detenerse y creo que mientras más uno pueda aprender y más uno pueda explorar diferentes áreas de cosas que te puedan gustar por qué no hacerlo, uno nunca sabe por dónde vienen las cosas", reflexionó Sonya Smith.
Sobre su vida como enfermera
Hablando sobre su actual profesión, Smith cuenta que trabaja en una clínica con un médico ortopédico. "Trabajamos mucho con personas de la tercera edad más que nada", relató.
"Me encanta poder trabajar ahí con ellos porque las personas de la tercera edad muchas veces son las más olvidadas y son de las que podemos aprender muchas cosas. Muchos no tienen a su familia aquí. Trabajo con muchos que sus hijos no viven con ellos, no los atienden, trabajo con personas que algunos incluso tienen problemas de demencia ligera", acotó.
La actriz incluso admitió que algunos de sus pacientes han reaccionado con sorpresa al encontrarla trabajando de enfermera, tras verla por muchos años en la pantalla chica. "Ahorita que estaba la novela al aire, entonces tengo a todos mis viejitos diciendo: ‘Pero tú sí eres mala en esa novela, pero me encanta, la estoy viendo para verte’. Entonces es muy chistoso", dijo Sonya Smith.
