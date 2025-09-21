Sucesos
Deflagración de bombona de gas provocó incendio en Santa Rosalía y dejó una mujer herida
Los bomberos ejecutaron las labores de extinción del fuego para minimizar riesgos en la zona y retiraron de manera preventiva ocho bombonas de GLP que se encontraban en la vivienda afectada
Caracas/Foto: @GralPabloPalacios.- Una deflagración generada por la acumulación de gases de una bombona de GLP de 10 kg provocó un incendio en una vivienda de dos niveles en la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, informó la noche del sábado el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios.
En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el funcionario detalló que el siniestro ocurrió específicamente en la esquina El Muerto y causó una afectación en el área de aproximadamente 50 metros cuadrados.
Como resultado, una mujer adulta sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron al Hospital José María Vargas para su valoración y tratamiento.
Asimismo, los bomberos ejecutaron las labores de extinción del fuego para minimizar riesgos en la zona y retiraron de manera preventiva ocho bombonas de GLP que se encontraban en la vivienda afectada.
El hecho no dejó víctimas fatales.
