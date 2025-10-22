Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"

Caracas/Foto: Archivo.- La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, advirtió este miércoles a Trinidad y Tobago que deben deshacerse de la idea de que EE. UU. les va a regalar el gas venezolano, afirmando que tienen que pagar por ese recursos si desean tenerlo.

Durante una reunión con los sectores privados, transmitido por VTV, Rodríguez afirmó que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, le ha "envenenado" la mente a la primera ministra de ese país y le ha vendido "pajaritos preñados".

"A la primera ministra de Trinidad y Tobago la han ido envenenando con pajaritos preñados. Marco Rubio se los vende. Si Venezuela no les vende gas a ese país, colapsara su economía. Les vendieron la falsa idea de que nos van a quitar el gas para dárselos", señaló la alta funcionaria.

Acto seguido, le envió un mensaje a esa isla: "El gas lo tienen que pagar, igual que otros países. La primera ministra está engañando a los sectores empresariales. No es Marco Rubio el que les va a dar el gas, es Venezuela".

La alta funcionaria valoró que los logros de Venezuela son "más loables", ya que se consiguen pese a las amenazas. "Venezuela lidera el crecimiento económico en la región. Imagínense ustedes, todo lo que ha pasado en los últimos años, buscando perturbar la estabilidad del país, y Venezuela de pie. Nadie ha arrodillado nuestro empeño de seguir avanzando".

"Esa amenaza que hemos tenido en el Caribe, busca robarse nuestro petróleo y gas, del resto puras mentiras. Hay quienes piensan que pueden ir por el mundo invadiendo y saqueando y eso no va a ocurrir aquí", aseguró.

La ministra, por otro lado, resaltó que existe un crecimiento en todos los sectores productivos. "Las exportaciones de hierro alcanzaron los niveles más altos en la última década… en el 2027 vamos a exportar la primera molécula de gas y no nos sorprendamos de que sea antes".

Finalmente, subrayó que Venezuela es titular de "una nueva economía no rentista, diversificada, democratizada, a pesar de la maldad y perversión, a pesar de quienes piden más bloqueos y daños para el pueblo".







