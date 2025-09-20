País
Delcy Rodríguez afirma que Trinidad y Tobago debería "desistir de su vasallaje ante EE. UU."
La funcionaria respondió así a unas recientes declaraciones del ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago, Phillip Alexander, quien habría afirmado que India podría “atacar a Venezuela con armas nucleares
Caracas/Foto: Archivo.- La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que Trinidad y Tobago debería “desistir de su vasallaje” ante el gobierno de Estados Unidos, al que acusó de pretender “robar nuestras inmensas riquezas energéticas”.
“Trinidad y Tobago debería pensar en su pueblo antes de pretender atacar a Venezuela, y desistir de su vasallaje ante el gobierno de EE. UU., que pretende robar nuestras inmensas riquezas energéticas”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.
La funcionaria respondió así a unas recientes declaraciones del ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago, Phillip Alexander, quien habría afirmado que India podría “atacar a Venezuela con armas nucleares”.
“La única bomba nuclear cayó en el cerebro de este funcionario recién llegado al gobierno (...) No han podido ni podrán con nuestra determinación a la libertad y autodeterminación, ejercida ampliamente en nuestra diplomacia de paz”, concluyó.
Durante una declaración transmitida por redes sociales, Alexander dio a entender que el gobierno de la India podría “atacar con una bomba nuclear” a Venezuela en defensa de la isla caribeña, según reseñó el diario local Trinidad Express.
A pesar de ello, el viernes 19 de septiembre, el ministro trinitense aclaró a los medios que sus comentarios habían sido exagerados y que Trinidad y Tobago estaba “bien protegida”.
“Fue un video en vivo, y sí, en un video en vivo habrá exageraciones (…) Trinidad está protegida de todas las bravuconadas y amenazas que vienen de Venezuela. Eso es lo que intentaba decir… Creo que me mantendré más centrado después de esto”, señaló Alexander.
La semana pasada, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, desmintió que su gobierno tenga “planes de invadir” territorio venezolano.
Enfatizó que la seguridad de su país es su máxima prioridad, calificando las declaraciones de Venezuela sobre la presencia naval de Estados Unidos en el Caribe como "alarmismo".
"No hemos tenido ninguna discusión de invadir Venezuela, de pisar suelo venezolano, nada de eso está sucediendo", declaró a la prensa, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad nacional.
Sobre la presencia de buques de EE. UU. en aguas de Trinidad y Tobago, la primera ministra sostuvo: "Esta no es la primera vez. Como ya dije, les doy la bienvenida si eso nos ayuda a frenar la delincuencia, el tráfico de personas, el narcotráfico, la trata de personas y el dolor y el sufrimiento que esto causa a la gente de aquí. Entonces, sí, les damos la bienvenida y esperamos contar con su cooperación".
A pesar de las aparentes diferencias con algunos miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), la primera ministra reiteró que la organización se mantendrá unida, destacando que, si bien cada nación es soberana, trabajan en colaboración.
No obstante, Persad-Bissessar advirtió que si Venezuela llegara a invadir Guyana, Trinidad y Tobago se pondría en "defensa de nuestros primos o hermanos y hermanas en Caricom".
Días antes, Rodríguez había asegurado que el 87 % del narcotráfico que partía de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa sale por el océano Pacífico, por lo que le recomendó al país norteamericano “calibrar el GPS” de sus buques para que obstaculicen las “verdaderas rutas” de traslado.
En un encuentro con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la dirigente aseveró que es “una ofensa” para la nación que se le acuse de ser “narcotraficante”, lo que calificó como “una patraña”.
“No es un tema militar. Enfrentar el narcotráfico es un asunto de los sistemas de justicia, policial y de la cooperación internacional en esa materia. El uso de barcos militares para pretender agredir a Venezuela tiene otro significado, que es pretender un cambio de régimen, no es por drogas. Están mal ubicados. No es en el mar Caribe, es en el Pacífico en donde tienen que ubicar su flota”, resaltó.
