Delcy Rodríguez agradece respaldo de la Unión Africana ante "amenazas militares y guerreristas" de EE. UU.
Caracas / Foto: Archivo.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes su agradecimiento a los representantes de la Unión Africana por su apoyo al país frente a lo que calificó como “amenazas militares y guerreristas” de Estados Unidos.
Rodríguez intervino en el Congreso Internacional de Cambio Climático con un discurso que combinó la crítica al "modelo económico global, la defensa del legado bolivariano y una advertencia sobre lo que calificó como un colonialismo ambiental ejercido contra los países del Sur".
En su intervención, Rodríguez vinculó la justicia social con la justicia climática, afirmando que "no puede haber justicia climática sin justicia social y viceversa". La alta funcionaria señaló directamente al "modelo depredador destructivo que ha destruido los mares, los océanos, el ambiente, la atmósfera, las cuencas, la vegetación y las especies" como responsable de la crisis ambiental global.
La vicepresidenta proporcionó datos concretos sobre el deterioro ambiental, destacando que "67.000 km cuadrados de bosques tropicales vírgenes fueron destruidos en el 2024", cifra que calificó como "un récord histórico". También se refirió al aumento de las emisiones de CO2, señalando que "el año pasado fue por cierto un año hito en la cifra" y que estas emisiones "han crecido de manera exponencial".
Durante su intervención también criticó las desigualdades en la huella de carbono. "Los más ricos del mundo solo necesitaron los 10 primeros días del año 2025 para consumir su parte de CO2 per cápita", afirmó Rodríguez, añadiendo que "50 de los mil millonarios más ricos emiten más carbono en poco más de una hora y media que una persona promedio cualquiera de los que estamos sentados acá en toda su vida".
La vocera del gobierno venezolano también conectó la crisis ambiental con lo que denominó "la lógica del capitalismo", a la que acusó de promover "posturas antinaturaleza" y "campañas de desinformación fanáticas negacionistas sobre la existencia de la emergencia climática".
En el ámbito geopolítico, Rodríguez vinculó estas críticas ambientales con las tensiones internacionales recientes, agradeciendo "a los representantes de la Unión Africana por su respaldo hacia Venezuela, frente a las amenazas guerreristas y militares de una potencia militar como Estados Unidos".
Según la vicepresidenta, el objetivo de estas amenazas sería "apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta y de las grandes reservas de gas que tiene Venezuela".
