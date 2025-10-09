Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano

Caracas / Foto: Archivo.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que el país ha iniciado negociaciones con importantes empresas transnacionales del sector energético para avanzar en la exportación de su primera molécula de gas, proyectada para el año 2027.

Durante el 14° Foro Internacional del Gas celebrado en Rusia, Rodríguez destacó que Venezuela posee las octavas reservas de gas más grandes del mundo, y que los nuevos proyectos en desarrollo "buscan consolidar al país como un actor clave en el mercado energético global", en especial en América Latina y el Caribe, donde la demanda proyectada de gas "crecerá en un 132 % en los próximos años".

Rodríguez señaló además que el gobierno venezolano mantiene acuerdos estratégicos con Rusia en el ámbito energético, los cuales —según dijo— “consolidarán la cooperación bilateral y la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales”.

En este sentido, dijo que que Rusia, Irán y Qatar concentran el 51% de las reservas mundiales de gas, y subrayó que si se suman las reservas de petróleo y gas de Rusia y Venezuela, ambos países “poseen el 24% de la energía del planeta”.

“Quizás eso explica por qué Estados Unidos quiere apropiarse de los hidrocarburos de Venezuela, Rusia e Irán, para sostener su dominio hegemónico frente al nuevo orden mundial que se está construyendo”, afirmó.

Advertisement

Durante su discurso, la funcionaria también analizó el contexto geopolítico y energético mundial, asegurando que el conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia "han transformado los flujos globales de energía".

A su juicio, Europa atraviesa un proceso de “desindustrialización” al sustituir el gas ruso por el estadounidense, lo que ha elevado los costos energéticos y reducido la competitividad de sus industrias.