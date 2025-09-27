País
Delcy Rodríguez asegura que Venezuela “no teme y está preparada ante emergencias y amenazas externas”
Delcy Rodríguez señaló que los simulacros no solo se desarrollan en escuelas, sino también en empresas estratégicas del Estado, incluyendo la industria de hidrocarburos y el sistema eléctrico, con el objetivo de entrenar al personal en escenarios de fugas, incendios o fallas provocadas por sismos
Caracas / Foto: Archivo.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el país "está preparado ante cualquier emergencia" y destacó la importancia de la "responsabilidad colectiva en la formación del pueblo frente a riesgos naturales o provocados".
Lea también: Exjefe de Migración de México pide disculpas por el incendio que dejó 40 extranjeros muertos en 2023
Durante la supervisión del Simulacro Nacional de Protección Civil en la unidad educativa República de Panamá, en La Guaira, Rodríguez enfatizó: “Venezuela está preparada, está lista, y no teme. Los ejercicios que estamos llevando adelante buscan que nuestro pueblo, en responsabilidad colectiva, se prepare para cualquier tipo de coyuntura: emergencias naturales o situaciones de conmoción interna”.
La funcionaria señaló que los simulacros no solo se desarrollan en escuelas, sino también en empresas estratégicas del Estado, incluyendo la industria de hidrocarburos y el sistema eléctrico, con el objetivo de entrenar al personal en escenarios de fugas, incendios o fallas provocadas por sismos. Destacó la participación de los organismos de Protección Civil, Bomberos, órganos auxiliares y la Cruz Roja, quienes capacitan a la ciudadanía en primeros auxilios y protocolos de atención a personas heridas.
Rodríguez subrayó que Venezuela es un país con actividad sísmica, y que los ejercicios permiten a la población “entender cómo actuar tempranamente, conocer los mapas de riesgo y prepararse ante amenazas externas que puedan impactar la estabilidad interna de la República”.
Trabajo conjunto
En el marco de la actividad, la vicepresidenta agradeció al presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Faria, y a los voluntarios, así como a los distintos ministerios y organismos civiles y militares que participan en la coordinación de 400 puntos de simulacro a nivel nacional. Asimismo, destacó un convenio firmado entre la Cruz Roja y el Ministerio de Educación para capacitar a niños y jóvenes en formación pedagógica de prevención y atención de emergencias.
Rodríguez concluyó reafirmando que estas acciones buscan fortalecer la unidad cívico-militar-policial y consolidar la preparación colectiva del país frente a cualquier eventualidad: “Venezuela se prepara en responsabilidad colectiva de la República y continuará trabajando para garantizar la seguridad de su pueblo”.
Tom Holland dice que se siente mejor tras su lesión en el set de 'Spider-Man': "Me estoy recuperando"
Falsa capitana se infiltró en el anillo de seguridad de Petro y accedió a datos "ultrasecretos" del Tren de Aragua
Príncipe William dice que el 2024 fue el año "más difícil de su vida"
Delcy Rodríguez asegura que Venezuela “no teme y está preparada ante emergencias y amenazas externas”
Exjefe de Migración de México pide disculpas por el incendio que dejó 40 extranjeros muertos en 2023
“Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”: la camiseta que Louis BPM mostró en los Premios Juventud
Cabello dice que Venezuela "debe estar lista para atender emergencias y responder a ataques"
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos
María Corina Machado denuncia “estado crítico de salud” de Yerwin Torrealba
Tendencias
-
Mundo1 día.
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
-
Sucesos1 día.
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
-
Mundo1 día.
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
-
Sucesos2 días.
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
-
Economía2 días.
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
-
Vitrina1 día.
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
-
Mundo2 días.
El exdirector del FBI James Comey es acusado formalmente por "declaraciones falsas y obstrucción"
-
Mundo1 día.
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU