Delcy Rodríguez asegura que Venezuela “no teme y está preparada ante emergencias y amenazas externas”

Caracas / Foto: Archivo.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el país "está preparado ante cualquier emergencia" y destacó la importancia de la "responsabilidad colectiva en la formación del pueblo frente a riesgos naturales o provocados".

Durante la supervisión del Simulacro Nacional de Protección Civil en la unidad educativa República de Panamá, en La Guaira, Rodríguez enfatizó: “Venezuela está preparada, está lista, y no teme. Los ejercicios que estamos llevando adelante buscan que nuestro pueblo, en responsabilidad colectiva, se prepare para cualquier tipo de coyuntura: emergencias naturales o situaciones de conmoción interna”.

La funcionaria señaló que los simulacros no solo se desarrollan en escuelas, sino también en empresas estratégicas del Estado, incluyendo la industria de hidrocarburos y el sistema eléctrico, con el objetivo de entrenar al personal en escenarios de fugas, incendios o fallas provocadas por sismos. Destacó la participación de los organismos de Protección Civil, Bomberos, órganos auxiliares y la Cruz Roja, quienes capacitan a la ciudadanía en primeros auxilios y protocolos de atención a personas heridas.

Rodríguez subrayó que Venezuela es un país con actividad sísmica, y que los ejercicios permiten a la población “entender cómo actuar tempranamente, conocer los mapas de riesgo y prepararse ante amenazas externas que puedan impactar la estabilidad interna de la República”.

Trabajo conjunto

En el marco de la actividad, la vicepresidenta agradeció al presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Faria, y a los voluntarios, así como a los distintos ministerios y organismos civiles y militares que participan en la coordinación de 400 puntos de simulacro a nivel nacional. Asimismo, destacó un convenio firmado entre la Cruz Roja y el Ministerio de Educación para capacitar a niños y jóvenes en formación pedagógica de prevención y atención de emergencias.

