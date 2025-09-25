País
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
Los sismos se han registrado en La Ceiba, Mene Grande, La Carora, Bachaquero e Isnotú
Caracas/Foto: Archivo.- La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció este jueves que se encuentra activa una falla tectónica en el occidente del país que ha generado 10 sismos y 21 réplicas de magnitudes entre 4.0 y 6.3.
En entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria informó que no se han reportado pérdidas humanas, solo leves daños estructurales en viviendas y negocios.
En este sentido, anunció el despliegue del sistema de protección y gestión de riesgo de Protección Civil, a los organismos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“En efecto, en las últimas siete horas han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reportes del organismo Funvisis, está activa una falla tectónica de occidente. (...) En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos”, reportó.
Rodríguez destacó que los gobernadores y alcaldes deben hacer seguimiento a las implicaciones que el “enjambre sísmico” puede generar en la población.
Los sismos se han registrado en La Ceiba, Mene Grande, La Carora, Bachaquero e Isnotú.
Sismos registrados el 24 de septiembre
Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter sacudió este miércoles varias regiones de Venezuela, entre ellas Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo y Caracas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
En su cuenta de X, el organismo indicó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, en el estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia. La profundidad fue de 26,5 kilómetros, precisó el informe, que además detalló que el temblor ocurrió a las 6:22 de la tarde de este 24 de septiembre.
Previamente, en una publicación que luego fue eliminada, la entidad había señalado como epicentro la zona sureste de Socopó, en Barinas, con una profundidad de 32,2 kilómetros.
Posteriormente se registraron otros movimientos sísmicos:
• Uno de magnitud 4,9 a las 6:29 de la tarde, a 58 kilómetros al noroeste de Bachaquero y a 60 kilómetros al oeste de Carora, en Lara.
• Otro de magnitud 4,8 a las 6:39 de la tarde, a 49 kilómetros al oeste de Carora y a 60 kilómetros al oeste de Curarigua.
• Tercero de magnitud 3,7 a las 7:03 de la noche, a 28 kilómetros al sureste de Mene de Mauroa, en Falcón, y a 57 kilómetros al noreste de Lagunillas, en Zulia.
• Cuarto de magnitud 3,8 a las 7:19 de la noche, a 22 kilómetros al sur de Bachaquero y a 33 kilómetros al norte de La Ceiba, con una profundidad de 33,1 kilómetros.
Medios colombianos reportaron que el sismo también se sintió en Riohacha, Antioquia, Maicao, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Medellín, Barranquilla y Bogotá.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que no se registraron “daños estructurales mayores” tras los movimientos telúricos.
