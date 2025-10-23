Economía
Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
Delcy Rodríguez advirtió que Washington estaría ofreciendo “fantasías a ciertos gobiernos de la región con el objetivo de apropiarse de los recursos energéticos del país"
Caracas / Foto: Archivo.- La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, denunció este jueves que "Estados Unidos busca interferir en los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con países del Caribe".
Lea también: Trump arremete de nuevo contra Gustavo Petro y lo califica de “matón” y “tipo muy malo”
Durante su participación en el Foro de Países Exportadores de Gas, la ministra advirtió que Washington estaría ofreciendo “fantasías a ciertos gobiernos de la región con el objetivo de apropiarse de los recursos energéticos del país".
“Pretenden robar nuestros recursos de hidrocarburos, petróleo y gas, y además perturbar los acuerdos que tiene Venezuela con el Caribe”, afirmó Rodríguez, quien sostuvo que estas acciones "se enmarcan dentro de una política de expansión y presión económica que incluye amenazas a la soberanía regional".
Según el gobierno venezolano, Estados Unidos mantiene una "amenaza guerrerista" y afirmó que este tipo de maniobras "ponen en riesgo la seguridad energética de la región". También señaló que "podrían tener un impacto negativo en la economía local y en los procesos de industrialización que se han venido desarrollando en distintos países".
Por otra parte, Rodríguez destacó el papel de los principales exportadores de gas como Rusia y Catar en la organización que concentra el 69% de las reservas mundiales, argumentó que el futuro energético global "estará marcado por la geopolítica". En este contexto, vinculó la crisis económica en Europa con el "expansionismo de la OTAN hacia las fronteras de Rusia".
Señaló que la evolución de la oferta y la demanda mundial estará definida por factores geopolíticos, y puso como ejemplo el "impacto terrible" que, a su juicio, tuvo la expansión de la OTAN en la economía europea.
Asimismo, proyectó que el crecimiento futuro de la demanda energética se originará en el "Sur Global", impulsado por el desarrollo económico y poblacional de estas naciones, cuya población crecerá al doble que la de los países desarrollados para el año 2050.
Finalmente, destacó el papel emprendedor de Catar, que se consolida como un "gran líder" en la exportación de gas natural licuado (GNL).
