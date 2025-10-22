Economía
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
El encuentro, llevado a cabo en la sede del Ministerio de Hidrocarburos, contó con la participación del presidente de Pdvsa, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; y el presidente de Intevep, Carlos Canelón
Caracas / Foto: @vicetl.- La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con el personal técnico y científico del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep), así como con parte de la directiva de Pdvsa, para supervisar los “avances de la industria petrolera”.
El encuentro, llevado a cabo en la sede del Ministerio de Hidrocarburos, contó con la participación del presidente de Pdvsa, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; y el presidente de Intevep, Carlos Canelón.
Durante la reunión, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez calificó la jornada como “extraordinaria” y detalló que se revisaron todos los productos de Pequiven vinculados a la producción y refinación.
Asimismo, adelantó que trabajarán en un plan que será presentado al presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de “visualizar los productos de Intevep en el desarrollo del motor de los hidrocarburos”.
“Esta es la vanguardia: los trabajadores y trabajadoras del motor de hidrocarburos, sus científicos, quienes están en la innovación tecnológica de manera permanente. Esta vanguardia nos permitirá aniquilar el bloqueo criminal contra Venezuela, y que esas amenazas que existen contra nuestra patria las pulvericemos con el esfuerzo de los venezolanos, la esperanza, el desarrollo y garantizando el futuro”, sentenció.
Producción de Venezuela
La producción petrolera de Venezuela alcanzó en septiembre 1.105.000 barriles por día (bpd), un incremento de 0,64 % —unos 7 000 bdp— respecto a agosto, cuando promedió en 1.098.000 bpd, según fuentes primarias recogidas en el último informe publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En contraste, fuentes no gubernamentales estiman que la producción de septiembre alcanzó los 967.000 bdp, superando en un 2,87 % los 940.000 barriles diarios que se extrajeron en agosto.
Las discrepancias entre las fuentes oficiales y secundarias han sido una constante en los últimos años, lo que dificulta una evaluación precisa del panorama petrolero venezolano.
Por otra parte, pese a las persistentes incertidumbres geopolíticas, el informe mantiene ancladas sus proyecciones de crecimiento económico global. La OPEP no modificó su pronóstico, sosteniendo un crecimiento del 3,0 % para 2025 y del 3,1 % para 2026.
La producción de petróleo en Venezuela se mantiene significativamente por debajo de los 3 millones de barriles diarios (bpd) que se extraían antes de la crisis económica de 2014.
A pesar de las promesas del Gobierno venezolano, la meta de cerrar el año 2023 con una producción superior a los 2 millones de bpd no se cumplió. Este desafío se ha complicado con escándalos como el caso de corrupción en la estatal Pdvsa, que resultó en la detención de más de 60 personas, incluyendo al exministro Tareck El Aissami.
En abril del 2024, Estados Unidos había decidido reinstaurar algunas de las sanciones sobre el sector de petróleo y gas de Venezuela.
La licencia 44 permitía a la mayoría de las compañías petroleras estadounidenses hacer negocios en Venezuela, y a Pdvsa, vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas.
La decisión de Washington se dio después de que el Gobierno de Nicolás Maduro “incumpliera con los compromisos firmados” con la oposición venezolana, reunida en la Plataforma Unitaria, para la celebración de unas elecciones “libres y competitivas” y que llevaron en octubre de 2023 a un alivio parcial de las sanciones estadounidenses.
Por su parte, a principios de marzo, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de poner fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Tras meses de negociaciones y presión de la compañía, la Casa Blanca extendió temporalmente la autorización en abril, pero finalmente la revocó el 27 de mayo.
Sin embargo, la medida fue revertida a finales del mes de julio, luego de que Washington y Caracas concretaran un canje de presos. Aunque los detalles no se divulgaron, la licencia es restringida y prohíbe la transferencia de fondos al Gobierno venezolano, asegurando que los ingresos del crudo no beneficien a Caracas.
A pesar de las restricciones, Nicolás Maduro ha afirmado que Venezuela ha incrementado su producción en 12 % "con esfuerzo propio" durante la incertidumbre de Chevron, e insistió en que el país está abierto a inversiones internacionales.
