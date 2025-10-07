Demócratas en EE. UU. rechazan que Trump intente provocar un "cambio de Gobierno" en Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- Los miembros demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron este martes que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, estén “presionando” para lograr un cambio de régimen en Venezuela.

En una publicación en X, los demócratas aseguraron que el país no quiere otra guerra en el mundo, y aseveró que la Presidencia no puede iniciar un conflicto sin argumentos legales o de forma unilateral.

“Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución”, se lee.

Asimismo, informó el envío de una carta al presidente Trump, por miembros de alto rango del Partido Demócrata, para exigir la divulgación inmediata de la lista de Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que la administración ha declarado como tales.

En la misiva, los demócratas reclaman las justificaciones y evidencias legales utilizadas para autorizar los recientes y letales ataques militares ejecutados por Estados Unidos contra embarcaciones en el Mar Caribe.

Orden de Trump

El presidente Donald Trump ordenó el pasado jueves la cancelación de los esfuerzos diplomáticos destinados a alcanzar un acuerdo con Venezuela, una decisión que, según funcionarios estadounidenses, allana el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La orden fue emitida por el presidente Trump al enviado especial presidencial, Richard Grenell, durante una reunión con altos mandos militares, instruyéndole a cesar todas las conversaciones, incluidas aquellas sostenidas con Nicolás Maduro.

El senador Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, ha sido una de las voces más insistentes dentro de la administración en impulsar una estrategia para la salida de Maduro, a quien ha calificado de líder "ilegítimo" y un "fugitivo de la justicia estadounidense", según The New York Times.

Las autoridades estadounidenses han incrementado a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la detención de Maduro, formalmente acusado de narcotráfico.

Aumento de operaciones y preparación militar

Funcionarios estadounidenses confirmaron que la administración Trump elaboró múltiples planes militares que contemplan una escalada de operaciones, algunas de ellas diseñadas explícitamente para “despojar a Maduro del poder”.

Esta intensificación de la postura militar se refleja en las recientes acciones, como el ataque perpetrado el viernes por el ejército estadounidense contra otra embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela, resultando en la muerte de cuatro hombres. Este fue el cuarto ataque conocido contra embarcaciones que, según el gobierno, traficaban narcóticos.

La administración notificó al Congreso la semana pasada que Estados Unidos estaba involucrado en un "conflicto armado formal" con los cárteles de la droga, a los que calificó de "organizaciones terroristas", y a sus miembros como "combatientes ilegales", sugiriendo una inminente intensificación de las operaciones.

Richard Grenell había estado negociando con Maduro durante meses, buscando un acuerdo que, además de evitar un conflicto, permitiera a las empresas estadounidenses acceder al petróleo venezolano. Sin embargo, aliados de línea dura como el señor Rubio consideraron que los esfuerzos diplomáticos fueron inútiles y solo generaron confusión.

