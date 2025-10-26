Denuncian detención de Carlos Andrés González, secretario general de AD en resistencia en Trujillo

Caracas/Foto: @robertalcalasu.- El abogado y dirigente político Robert Alcalá denunció este domingo la detención de Carlos Andrés González, secretario general seccional del partido opositor Acción Democrática (AD) en resistencia en Trujillo.

En su cuenta de X, Alcalá, también secretario general de AD en resistencia en Cumaná, detalló que González fue detenido en la tarde-noche del sábado 25 de octubre.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre la detención, Alcalá indicó que se presume que durante el procedimiento las autoridades también se llevaron a la esposa de González.

“Carlos Andrés González es un político serio, honesto y trabajador, que ha dado la cara por Trujillo; ahora es víctima de la ola de detenciones que desató el régimen tras la canonización de nuestros santos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles”, concluyó.

Detenciones recientes

Entre las aprehensiones reportadas en el mes de octubre destaca la de Javier Cisneros, de 29 años, dirigente juvenil de Vente Venezuela, quien fue detenido el pasado 24 de octubre en la ciudad de Caracas.

De acuerdo con la organización, Cisneros fue detenido por “hombres armados”, sin identificación, que irrumpieron en el hogar del activista durante un “operativo violento”, en presencia de su abuela y su hermana, quienes fueron “amenazadas”.

Según explicaron, el joven padece tuberculosis y requiere su “medicación diaria”, por lo que exigieron su “aparición inmediata”.

Esta no es la primera vez que Cisneros es privado de libertad. El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) junto al periodista Gabriel González durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados mientras iban a comprar comida. Tras ello, Cisneros fue liberado varias horas después, pero González continúa detenido en la sede de El Helicoide, en Caracas.

El pasado 20 de octubre, distintas organizaciones denunciaron las detenciones del médico urólogo Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida, y de Yorbin García, líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en Trujillo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que Fernández fue detenido en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por “hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido”.

Según el comité, en los últimos días se han emitido “nuevas órdenes de aprehensión contra médicos, estudiantes, dirigentes sociales, docentes y defensores de derechos humanos”, aunque hasta el momento las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones al respecto.