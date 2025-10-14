Connect with us

Denuncian detención de Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en Barquisimeto

El exalcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, alertó sobre este hecho
Caracas/Foto: Composición.- Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto de la entidad larense, habría sido detenida la noche del lunes por los cuerpos de seguridad del Estado.

La denuncia la hizo el exalcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, en su cuenta de X.

"Denuncia urgente: ayer (lunes) en horas de la noche fue detenida y secuestrada por cuerpos del Gobierno de Nicolás Maduro, Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto, estado Lara", escribió.

Asimismo, dijo que los familiares exigen una fe de vida de la activista. "Liberen a los presos políticos", sumó.

Hasta estos momentos hay poca información referente al arresto de Ortiz. Vente Venezuela todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el caso.

