Denuncian detenciones de un médico en Mérida y un líder social en Trujillo
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) aseguró que en los últimos días se han emitido “nuevas órdenes de aprehensión contra médicos, estudiantes, dirigentes sociales, docentes y defensores de derechos humanos”, aunque hasta el momento las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones al respecto
Caracas/Foto: Composición.- Distintas organizaciones denunciaron este lunes en la tarde las detenciones del médico urólogo Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida, y de Yorbin García, líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), en Trujillo.
En su cuenta de X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) indicó que Fernández es reconocido en la entidad “por su labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios”.
El comité explicó que el médico fue detenido al mediodía de este 20 de octubre en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por “hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido”.
Fernández se desempeñó como consejero universitario y expresidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA).
Según el comité, en los últimos días se han emitido “nuevas órdenes de aprehensión contra médicos, estudiantes, dirigentes sociales, docentes y defensores de derechos humanos”, aunque hasta el momento las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones al respecto.
Ante ello, exigieron al Estado venezolano informar de “inmediato el paradero, estado de salud y condiciones de reclusión” del galeno, garantizar su “integridad física y psicológica”, así como el acceso a “abogados de confianza y comunicación con su familia”.
También exhortaron a liberar de “manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia”, cesar la “persecución contra profesionales de la salud, dirigentes sociales, periodistas, estudiantes y ciudadanos de fe” y “respetar la libertad de pensamiento, de fe y de conciencia, pilares del espíritu democrático y del derecho internacional”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela informó que Yorbin García fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Trujillo, cuando se encontraba en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, durante la ceremonia de celebración por la canonización de José Gregorio Hernández.
Según explicó, durante el procedimiento los presuntos funcionarios “amenazaron a las personas que estaban junto a él, les robaron sus celulares y se lo llevaron a la fuerza”. Desde entonces, se desconoce su paradero.
“Exigimos información de dónde está y su libertad inmediata”, sentenció el comité.
El pasado viernes, el comité denunció al menos 30 detenciones y “múltiples allanamientos” ocurridos en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas, Mérida y Sucre.
En ese entonces, la organización señaló que entre los detenidos se encontraban “miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes”, quienes, según afirmó, “son sometidos a desaparición forzada”.
“Muchos de estos allanamientos (...) se están realizando de manera violenta y sin orden judicial. Además, funcionarios se apropian de pertenencias que se encuentran en las propiedades, como vehículos y celulares”, añadió.
El comité advirtió que estas acciones “representan una violación de los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos”.
Ante ello, exigió el cese de la “persecución” y exhortó a la comunidad internacional a mantenerse alerta, al tiempo que denunció que “se sigue encarcelando a venezolanos inocentes por pensar distinto”.
Los últimos arrestos involucraron a los hermanos y estudiantes universitarios José y Omario Castellanos, así como a su madre, Blanca de Loaiza, tras un “allanamiento” de su vivienda en el estado Lara por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según informó el comité.
