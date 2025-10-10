Deplorable: ahogó a su prima de dos años en Tinaquillo porque "maltrató" a un perro

Caracas/Foto: Cortesía.- Una adolescente de 16 años de edad fue detenida en Tinaquillo, estado Cojedes, después de que el martes pasado ahogara en un tanque de agua a su prima de solo dos años, debido a que presuntamente maltrató al perro de la vivienda.

Lea también: Extranjero intentó quemar a su pareja y sus cinco hijos dentro de una casa en Falcón

De acuerdo con El Oriental de Monagas, el hecho se registró, en concreto, en la comunidad de Chirgüita. El día en cuestión, la bebé estaba al cuidado de un adulto mayor. En un descuido, perdió de vista a la infante y tras varias horas, la joven de 16 años supuestamente la encontró muerta en el contenedor de capacidad para mil litros de agua.

Como la adolescente reportó el hecho, en un principio se manejó como un accidente, sugiriendo que su prima cayó por sí sola al tanque de agua. Sin embargo, investigaciones de parte de las autoridades detectaron inconsistencias, debido a que el recipiente estaba tapado.

Posteriormente, la muchacha confesó que introdujo a su prima al tanque, como castigo por haber "maltratado" al perro de la casa. Como resultado, la niña murió por inmersión.

Ante el deplorable crimen, la adolescente quedó bajo privativa de libertad por su responsabilidad.