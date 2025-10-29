Economía
Depositan nuevo bono por el Sistema Patria: entérese de cuál es su monto
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este martes el pago del bono “Movimiento Social Somos Venezuela”, correspondiente al mes de octubre, según informó el canal Patria Digital en Telegram.
El monto del bono es de Bs. 1.012,50, equivalente a 4,60 dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 28 de octubre.
Los beneficiarios del bono recibirán un mensaje de texto con la confirmación del depósito a través de los números telefónicos 3532.
En comparación con el mes de septiembre, el bono registró un aumento de 21,62 % en bolívares, cuando el monto era de Bs. 832,50, mientras que en dólares presentó una caída de 9,45.
Los beneficiarios recibirán la notificación mediante un mensaje del número 3532 o a través de la aplicación VeMonedero.
