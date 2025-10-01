Connect with us

Economía

Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán

Los beneficiarios recibirán la notificación mediante un mensaje del número 3532 o a través de la aplicación VeMonedero
Foto del avatar

Publicado

11 minutos.

/

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició la entrega del bono “El Buen Pastor” correspondiente al mes de septiembre, según informó el canal Patria Digital en Telegram.

Lea también: NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento

El monto del bono es de Bs. 2.200,00, equivalente a 12,26 dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 1 de octubre.

Este bono está dirigido a la comunidad cristiana, específicamente al cuerpo directivo de las iglesias cristianas.

En comparación con el mes de agosto, el bono registró un aumento de 16,4 % en bolívares, cuando el monto era de Bs. 1.890, mientras que en dólares presentó una caída de 4,6 %.

Los beneficiarios recibirán la notificación mediante un mensaje del número 3532 o a través de la aplicación VeMonedero.

Advertisement

En las últimas horas, el Gobierno venezolano comenzó la entrega de al menos tres bonos: “Corresponsabilidad y Formación”, “Cultores Populares” y “Cuadrantes de Paz”.

Estos bonos están dirigidos a trabajadores de empresas estratégicas del Estado con nómina especial, artistas y funcionarios de seguridad.

El Bono Cuadrantes de Paz tiene un monto de Bs. 12.750,00, mientras que el “Corresponsabilidad y Formación” se ubicó en Bs. 20.850,00. Según la información oficial, el pago varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan.

Por su parte, el Bono Cultores Populares posee un monto de Bs. 7.400,00.



Advertisement
Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias