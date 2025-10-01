Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició la entrega del bono “El Buen Pastor” correspondiente al mes de septiembre, según informó el canal Patria Digital en Telegram.

El monto del bono es de Bs. 2.200,00, equivalente a 12,26 dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 1 de octubre.

Este bono está dirigido a la comunidad cristiana, específicamente al cuerpo directivo de las iglesias cristianas.

En comparación con el mes de agosto, el bono registró un aumento de 16,4 % en bolívares, cuando el monto era de Bs. 1.890, mientras que en dólares presentó una caída de 4,6 %.

Los beneficiarios recibirán la notificación mediante un mensaje del número 3532 o a través de la aplicación VeMonedero.

Advertisement

En las últimas horas, el Gobierno venezolano comenzó la entrega de al menos tres bonos: “Corresponsabilidad y Formación”, “Cultores Populares” y “Cuadrantes de Paz”.

Estos bonos están dirigidos a trabajadores de empresas estratégicas del Estado con nómina especial, artistas y funcionarios de seguridad.

El Bono Cuadrantes de Paz tiene un monto de Bs. 12.750,00, mientras que el “Corresponsabilidad y Formación” se ubicó en Bs. 20.850,00. Según la información oficial, el pago varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan.

Por su parte, el Bono Cultores Populares posee un monto de Bs. 7.400,00.







