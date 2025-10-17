Derrocan al líder de Mongolia tras cuatro meses en disputa con el partido gobernante

Caracas/Foto: AP.- El parlamento de Mongolia votó a favor de destituir al primer ministro en una inusual lucha por el poder público dentro del gobernante Partido Popular de Mongolia.

Los opositores del primer ministro Zandanshatar Gombojav lograron aprobar una resolución redactada de manera controvertida el viernes que efectivamente lo destituyó de su cargo.

El parlamento también estaba debatiendo una solicitud de renuncia de su presidente, Amarbayasgalan Dashzegve, el principal rival del primer ministro en la lucha interna del partido.

No estaba claro de inmediato quién podría suceder a Zandanshatar, quien es primer ministro interino hasta que se nombre un sucesor, o si impugnaría su despido. Fue nombrado primer ministro en junio.

La agitación política llega en un momento crítico porque el presupuesto para el próximo año aún no se ha aprobado. Los maestros, que exigen aumentos salariales en el presupuesto, se declararon en huelga esta semana y los médicos amenazan con hacerlo también.

La disputa del partido gobernante comenzó después de que Zandanshatar perdiera una elección por el liderazgo del partido ante Amarbayasgalan.

Los partidarios del primer ministro acusaron entonces al presidente de estar involucrado en la corrupción en la industria minera del carbón y se inició una investigación gubernamental.

"Estamos luchando contra el robo de la riqueza de la nación que ha robado a todos los mongoles, y estamos trabajando para aumentar los salarios de maestros y médicos", dijo Zandanshatar durante el debate antes de la votación sobre su destitución.

Amarbayasgalan solicitó el jueves que se le permitiera renunciar a su cargo como presidente del parlamento para restaurar su honor y defender la democracia parlamentaria.

"La obsesión por el poder entre aquellos que perdieron las elecciones, y sus acciones ilegales y arbitrarias dentro del poder ejecutivo, están influyendo ilegalmente en las agencias de aplicación de la ley, en violación de la Constitución", dijo.

La votación sobre el destino del primer ministro se produjo después de que un comité parlamentario votara en contra de su destitución.

Luego se le preguntó al parlamento en pleno si apoyaba la decisión del comité. En tales decisiones, los legisladores que no votan se cuentan como votos "no". Los votos por el "no" fueron una clara mayoría, por lo que Zandanshatar fue destituido.

Algunos partidarios del primer ministro boicotearon la sesión del parlamento el jueves, retrasando la votación por un día al negar al organismo de 126 miembros el quórum necesario para una votación.

