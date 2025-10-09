Al menos 20 lesionados y más de 30 viviendas colapsadas por rotura de tubería matriz en El Hatillo

Caracas/Foto: CBC.- El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, informó este jueves que al menos 162 personas fueron desalojadas en el sector La Toma, debido a la rotura de una tubería matriz que afectó a más de 30 viviendas.

"Fue una tubería de 30 pulgadas. Tenemos más de 30 viviendas colapsadas", expresó la autoridad en un video difundido en sus redes sociales.

Las autoridades del Protección Civil explicaron que se desalojó a un total de 162 personas. Además, dijo que al menos 20 personas resultaron con lesiones leves, entre ellos 14 niños y dos mujeres embarazadas.

Ante esta situación, Melena hizo un llamado a desalojar "los sitios en peligro". "Pido a los organismos y al Gobierno nacional que nos apoyen en ayudar a los vecinos que necesitan un espacio y un hogar digno. El llamado es no construir en lugares de peligro", agregó.

Al sitio llegaron funcionarios de Protección Civil, del Municipio Hatillo y Baruta, para prestar apoyo. Además, Hidrocapital se encargó del cierre de la tubería para evitar que siguiera desbordándose el agua.

Melena también informó que la sede la de la alcaldía en el pueblo de El Hatillo será un centro de acopio para ayudar a los vecinos afectados.