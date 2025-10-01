Desalojaron a vendedores informales del bulevar de Sabana Grande en Caracas

Caracas/Foto: @andreacaricatto.- Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ejecutaron este martes un operativo de desalojo de los vendedores informales que se habían instalado en el Bulevar de Sabana Grande, en el municipio Libertador de Caracas.

La acción policial impidió que los denominados "buhoneros" instalaran sus puestos de venta a lo largo del concurrido corredor peatonal, que se extiende entre Chacaíto y Plaza Venezuela.

Usuarios de redes sociales reportaron que, tras la exigencia de las autoridades policiales de no continuar con la instalación, se generó un breve enfrentamiento entre los uniformados y los trabajadores informales, quienes se negaron a abandonar el lugar.

“Tremendo lío en Sabana Grande esta mañana. Los buhoneros protestando frente a la prefectura porque los sacaron del Boulevard. Todos los años lo mismo”, publicó una usuaria en X.

Al cierre de esta edición, ni la Alcaldía del municipio Libertador ni la alcaldesa Carmen Meléndez han emitido un pronunciamiento oficial sobre el operativo.

La presencia de numerosos tarantines dificultaba notablemente el tránsito peatonal y la visibilidad de los comercios formales. En dichos puestos se comercializaba una amplia variedad de productos, que incluía desde correas y ropa hasta bisutería, accesorios para celulares y compra-venta de divisas.

Este desalojo se suma a una serie de acciones similares ejecutadas recientemente por las autoridades en el centro de Caracas. En las últimas semanas, se ordenó la remoción de vendedores informales en La Hoyada, y previamente se realizó un operativo en el bulevar de Catia.

— Andrea Caricatto (@andreacaricatto) September 30, 2025