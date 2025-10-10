Vitrina
Desde La Huésped hasta Monstruo: este es el top 10 de las series de Netflix más vistas en Venezuela
El listado estuvo encabezado por La Huésped, una serie de 20 episodios que narra la historia de una pareja que intenta reconstruirse tras una infidelidad
Caracas/Foto: Archivo.- La plataforma Netflix compartió su top 10 de las series más vistas en Venezuela durante la última semana, listado encabezado por la temporada 1 de La Huésped.
Dicha producción consta de 20 episodios. Asimismo, narra la historia de una pareja que intenta reconstruirse tras una infidelidad. Sin embargo, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa, da paso a oscuros secretos y nuevas traiciones. Se trata de la segunda ocasión en la que 'La Huésped' figura en el top 10 en el país.
Le sigue 'Incontrolables', una miniserie de ocho capítulos y que también aparece por segunda vez entre las 10 series más vistas de Netflix en Venezuela. La trama sigue la vida de un policía de pueblo que empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora no son lo que aparentan.
'Monstruo: La historia de Ed Gein', en su temporada uno, se adueña del tercer lugar, estrenándose así en el top. La serie trae ocho episodios y cuenta la perturbadora historia real de Ed Gein, el homicida y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para varios de los asesinos más emblemáticos del cine hollywoodense.
Otra producción que debuta en el top 10 venezolano es Vientos Oscuros, de 2022, en su temporada uno. Ambientada en la época de los 70, la serie se centra en la nación navajo, que es víctima de varios crímenes que parecen no tener relación entre sí. Sin embargo, la policía tribal escarba viejas heridas para dar con la verdad.
El top cinco lo completa la primera temporada de Animal, con nueve episodios. Relata la historia de un veterinario, de nombre Antón. Sin mucho dinero, acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.
El resto del top 10
En el sexto escalón figura una producción ya conocida dentro de los usuarios de Netflix en Venezuela. Se trata de Bon appétit, majestad, una miniserie de 12 episodios, que ya atraviesa por su séptima semana en el top 10. Luego de viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, conquistando su paladar. Sin embargo, el sobrevivir le exigirá desafíos reales.
'El genio y los deseos', en su temporada uno y con 13 capítulos, aparece en el puesto siete. Esta serie trata del regreso de un extravagante genio, un milenio después, para conceder los deseos de una mujer estoica.
Con ocho episodios, la primera temporada de 'El refugio atómico' se mete en el octavo lugar. La sinopsis cuenta que, en medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias vuelve a reavivarse.
La tercera temporada de Alice in Borderland (seis episodios) nuevamente está en el top 10 de Venezuela. En esta ocasión, un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, por lo que Arisu va tras ella.
Finalmente, el listado lo completa la primera temporada de La casa Guinness. En sus ocho episodios y ambientada en Dublín, en 1868, el patriarca de los Guinness ha muerto, por lo que el futuro de la cervecería queda en manos de sus cuatro hijos, cada uno de ellos ocultando oscuros secretos.
