Deportes
Desde su fundación hasta la cancha: Deyna Castellanos lanza el Torneo Queen Legacy en Venezuela
La jugadora comentó que su meta es seguir inspirando a más niñas a creer en su talento y a unirse al deporte
Caracas/Foto: AP.- La futbolista venezolana, Deyna Castellanos anunció este martes el primer “Torneo Queen Deyna Legacy” en Venezuela, un campeonato que reunirá al talento joven del futbol femenino.
En un video publicado en Instagram, la futbolista informó que en el torneo participarán cuatro equipos sub17. Pidió que los equipos e interesados estén atentos a sus redes sociales para obtener mayor información.
“No puedo creer que ya pasaron 5 años desde que comenzó este sueño de tener mi propia fundación. Cinco años de trabajo, de crecimiento, y muchas historias hermosas que hemos vivido juntos. Esta fundación es una forma de agradecer y seguir abriendo camino para las niñas que vienen detrás”, comentó.
La jugadora comentó que su meta es seguir inspirando a más niñas a creer en su talento y a unirse al deporte, pues considera que pueden tener muchas oportunidades.
El "Queen Deyna Program: The Legacy" es una iniciativa de responsabilidad social creada por la futbolista en asociación con Nike y AGM (Alliance Global Management), lanzada originalmente en 2020.
Su propósito es proporcionar asesoría y recursos sin costo a jugadoras de fútbol con necesidades económicas especiales y alto nivel deportivo para optar a becas académicas y deportivas en EE. UU.
