Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU

Caracas/Foto: Cortesía.- Más de 300 servidores SIM y 100.000 tarjetas SIM, ubicados a menos de 56 kilómetros de las Naciones Unidas, fueron localizados por el Servicio Secreto de Estados Unidos, destinados a incomunicar a la ciudad de New York, bloquear el 911 e inundar la red con mensajes masivos.

"El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable", declaró el director del Servicio Secreto, Sean Curran, sobre este descubrimiento. Los dispositivos tenían la capacidad de llevar a cabo una amplia gama de ataques a las telecomunicaciones, incluyendo el envío de spam a redes con hasta 30 millones de mensajes de texto por minuto, lo que podría haber tenido consecuencias catastróficas para la ciudad.

Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina local del Servicio Secreto en Nueva York, agregó que el daño habría sido enorme: "Podría haber sido catastrófico para la ciudad", dijo. "Podrían haber derribado torres de telefonía móvil, impidiendo que la gente se comunicara... No podrían enviar mensajes de texto ni usar el celular. Y si a eso se suma algún otro evento relacionado con la Asamblea General de las Naciones Unidas, cabe imaginar las consecuencias".

"Dado el momento, la ubicación, la proximidad y la posibilidad de interrupciones significativas en el sistema de telecomunicaciones de Nueva York, actuamos rápidamente para desmantelar esta red".

Hasta ahora no ha quedado claro cuándo ni en cuales sitios se incautó el alijo de dispositivos. Solo que la red oculta se descubrió como parte de una amplia investigación del Servicio Secreto que comenzó en la primavera tras las amenazas relacionadas con las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense, según los investigadores.

Cuando los agentes allanaron las instalaciones, descubrieron filas de servidores y estantes repletos de tarjetas SIM, incluyendo más de 100,000 que ya se habían activado, así como un gran número que aún estaban a la espera de ser desplegadas, dijo el agente McCool, quien advirtió sobre los estragos que la red podría haber causado si se hubiera dejado intacta, comparando el impacto potencial con los apagones de telefonía celular que ocurrieron tras los ataques terroristas del 11-S, cuando las redes se paralizaron por la tensión.

Los investigadores aún están indagando sobre los responsables, pero creen que perpetradores de ciertos países utilizaron el sistema para enviar mensajes cifrados a grupos del crimen organizado, cárteles y organizaciones terroristas.

"El análisis forense aún se encuentra en sus primeras etapas", dijo McCool.“Necesitamos realizar análisis forenses en 100,000 teléfonos celulares, básicamente todas las llamadas telefónicas, todos los mensajes de texto, todo lo relacionado con las comunicaciones, para ver dónde a quienes pertenecen esos números”.

Las autoridades afirmaron que hasta ahora no han descubierto un complot directo para interrumpir la Asamblea General de la ONU.







