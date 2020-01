Caracas/ Foto: leones.com.- Periodistas especializados en la fuente deportiva, desmintieron este miércoles la presunta venta, por parte de la Organización Cisneros, de los Leones del Caracas.

“Según mis fuentes, ni Leones está en venta, ni Bob Abreu ni Banesco han manifestado interés en comprarlo, tampoco Omar Vizquel”, publicó la periodista Mari Montes en su cuenta Twitter.

Por su parte, Eduardo Pino y Marcos Grunfeld también se pronunciaron al respecto, y citando fuentes de la directiva del conjunto melenudo, desmintieron la información. “Solo son rumores”, dijeron.

Diversos rumores de un intento de venta de los Leones del Caracas circuló en los medios de comunicación, en los que se incluían como posibles compradores a Bob Abreu, Omar Vizquel y Banesco.

La novena capitalina terminó la temporada 2019/2020 en el sexto lugar de la clasificación con registro de 20 victorias y 22 derrotas, posteriormente fue eliminado en la ronda de playoff por los Tiburones de La Guaira. Asimismo, no ganan un campeonato desde el 2010 cuando vencieron en la final a los Navegantes del Magallanes.

Acabo de conversar con una persona (quien es un gran ser humano además) de alto cargo dentro de la organización de los Leones del Caracas y me expresó las siguientes palabras, cito textual: “son solo rumores…”

Le consulté a un alto ejecutivo de los Leones y me negó categóricamente que tal cosa estuviera en proceso. Decidí no publicarlo porque no hubo nadie que pudiera confirmar con certeza que algo de eso estaba ocurriendo, pero en vista que alguien adelantó algo ayer, digo lo que sé.

