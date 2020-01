Después de ocho años de relación Ozuna le propuso matrimonio a su novia

Caracas / Foto portada: Mega.- El cantante, compositor y actor puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido en la palestra musical como Ozuna, le propuso matrimonio a su novia, Taína Marie Meléndez, después de ocho años de relación, y compartió este lunes el conmovedor momento con sus seguidores de Instagram.

Ozuna, de 27 años de edad, decidió comprometerse con Tanía y publicó un audiovisual en la red social con la descripción “Un día muy especial” en el que está acompañado de su pareja y sus dos hijos, Sofía de 6 años de edad, y Juan Andrés de 3.

“Soy un tipo claro, no he sido fácil. Han sido ocho años casi ya, no de matrimonio, de noviazgo, en altas y bajas pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos. Es bien difícil la juventud, el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho, que de la vida por mí”, afirmó el boricua en el video.