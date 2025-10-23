Sucesos
Detenida mujer que quemó a su hijo con una cucharilla caliente en Caracas
La madre habría utilizado una cucharilla caliente para quemar el rostro y la boca del niño, causándole lesiones visibles
Caracas / Foto: @mpublicove.- El Ministerio Público informó la noche del miércoles sobre la detención de una mujer identificada como Krisber de los Ángeles Manzano, acusada de haber causado graves quemaduras a su hijo de cuatro años con una cucharilla caliente.
De acuerdo con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, la mujer fue aprehendida para ser imputada por el delito de trato cruel, tras los hechos ocurridos en el sector El Progreso, calle Páez, carretera vieja Caracas-La Guaira.
Según las investigaciones preliminares, la madre habría utilizado una cucharilla caliente para quemar el rostro y la boca del niño, causándole lesiones visibles. El Ministerio Público, a través del despacho del Área Metropolitana de Caracas, asumió la investigación del caso y adelantó que se solicitarán las sanciones correspondientes conforme a la ley.
Saab aseguró que el caso se atiende con prioridad “en defensa de los derechos de los niños y niñas”, y reiteró el compromiso del Ministerio Público con la justicia ante hechos de violencia infantil.
