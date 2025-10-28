Sucesos
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
La joven relató que un ciudadano, con quien mantenía una relación, la obligó a tener relaciones sexuales y, en el acto, intentó ahorcarla
Caracas/Foto: Archivo.- Funcionarios de la Policía de San Francisco (Polisur) en el estado Zulia detuvieron a un hombre que presuntamente abusó de una adolescente de 14 años y en pleno acto intentó ahorcarla.
Según una nota de prensa, la víctima, acompañada de su representante legal, se acercó a donde estaban los funcionarios policiales. La joven relató que un ciudadano, con quien mantenía una relación, la obligó a tener relaciones sexuales y, en el acto, intentó ahorcarla.
"Inmediatamente, se tomó la denuncia y se trasladaron al Barrio Praderas del Sur con la adolescente y su representante para ubicar y aprehender al autor de los hechos", señala la nota.
Al llegar al lugar, los oficiales observaron a un ciudadano señalado por la adolescente como el responsable, proceden a restringirlo. Sin embargo, el sujeto adoptó una actitud agresiva, vociferando palabras obscenas y rechazando la aprehensión.
"Le instaron, en voz alta y clara, a desistir de su actitud hostil y a acatar las órdenes impartidas. Posteriormente, se le informó que se le realizaría una inspección corporal, en la cual no se encontró nada de interés criminalístico. Sin embargo, procedieron a aprehenderlo, asegurándose de informarle sobre sus derechos y garantías constitucionales", explicó Polisur.
Al aprehendido lo llevaron al Ambulatorio Urbano Sierra Maestra, mientras que a la víctima la llevaron al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para las respectivas valoraciones médicas.
El ciudadano quedó identificado como Misael Daniel López Quintero, de 27 años de edad, y lo llevaron a la sede del Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de Polisur. "Todo el procedimiento quedó a orden del Ministerio Público", dijo el organismo.
