Sucesos
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
El hecho generó indignación en el municipio San Francisco, por lo que vecinos de la avenida 5, frente al terminal Simón Bolívar, le propinaron una golpiza
Caracas/Foto: Polisur.- Funcionarios de la Policía de San Francisco detuvieron a un profesor de taekwondo en el estado Zulia, por presuntamente abusar de una menor de 13 años, hecho que generó molestia entre los vecinos, quienes le propinaron una golpiza al hoy aprehendido, ya que además habría contagiado con VIH a la víctima.
Los hechos ocurrieron en la avenida 5, frente al terminal Simón Bolívar, según una nota de prensa. La comunidad retuvo al hombre, identificado como Jhon Jaro Munera Mejía, a quien señalaron de presuntamente haber cometido actos lascivos contra la menor de edad.
Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al sospechoso gravemente herido y ensangrentado, después de que fuera objeto de linchamiento por parte de los vecinos.
"La policía actuó rápidamente para calmar a la multitud y solicitó asistencia médica. Una ambulancia del servicio médico de la PNB llegó al sitio y trasladó al agresor al hospital Doctor Pedro Iturbe, donde se le diagnosticó con traumatismo multisistémico y quedó bajo observación momentánea", señaló el organismo.
Se supo que la víctima, acompañada por su representante, corroboró la veracidad de los hechos. "Se informó que el presunto abuso se había estado cometiendo desde que la niña tenía 7 años, y que el agresor era su profesor de taekwondo, quien además presuntamente la contagió con el virus VIH", precisó Polisur.
A la adolescente la trasladaron al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, donde se reportó en condiciones clínicas estables. "Las autoridades continúan investigando para garantizar justicia en este lamentable caso", cerró.
