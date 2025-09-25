Detenidos dos sujetos por atropellar a un niño de 7 años mientras hacían motopiruetas en La Guaira

Caracas / Foto: @mpublicove.- El Ministerio Público informó este miércoles la detención de dos sujetos en La Guaira, por su presunta responsabilidad en el atropello que dejó graves lesiones a un niño de 7 años de edad.

De acuerdo con la información difundida por el organismo en Instagram, los detenidos llevaban a cabo "maniobras indebidas e irresponsables con un vehículo tipo moto", lo que resultó en el arrollamiento del menor, quien sufrió graves lesiones.

Saab destacó que el caso será procesado con celeridad y en el marco de la búsqueda de justicia para la víctima y su familia.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del niño y si recibe atención médica en algún centro de salud de la región. El Ministerio Público se ha comprometido a ofrecer más detalles en las próximas horas conforme avance la investigación.

"El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público de La Guaira, los ciudadanos Maikel González y Neikel López. Dichos sujetos, de manera irresponsable e imprudente, se encontraban realizando maniobras indebidas con un vehículo tipo moto, arrollando a un niño de 7 años de edad y causándole graves lesiones", señala el texto.

Advertisement

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del niño y si recibe atención médica en algún centro de salud de la región.

En agosto, el fiscal Saab calificó esta práctica como "suicida" y anunció su prohibición en vías públicas, un año después de que el presidente Nicolás Maduro la declarara deporte nacional.