Sucesos
Detenidos dos sujetos por atropellar a un niño de 7 años mientras hacían motopiruetas en La Guaira
Saab destacó que el caso será procesado con celeridad y en el marco de la búsqueda de justicia para la víctima y su familia
Caracas / Foto: @mpublicove.- El Ministerio Público informó este miércoles la detención de dos sujetos en La Guaira, por su presunta responsabilidad en el atropello que dejó graves lesiones a un niño de 7 años de edad.
Lea también: Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
De acuerdo con la información difundida por el organismo en Instagram, los detenidos llevaban a cabo "maniobras indebidas e irresponsables con un vehículo tipo moto", lo que resultó en el arrollamiento del menor, quien sufrió graves lesiones.
Saab destacó que el caso será procesado con celeridad y en el marco de la búsqueda de justicia para la víctima y su familia.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del niño y si recibe atención médica en algún centro de salud de la región. El Ministerio Público se ha comprometido a ofrecer más detalles en las próximas horas conforme avance la investigación.
"El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público de La Guaira, los ciudadanos Maikel González y Neikel López. Dichos sujetos, de manera irresponsable e imprudente, se encontraban realizando maniobras indebidas con un vehículo tipo moto, arrollando a un niño de 7 años de edad y causándole graves lesiones", señala el texto.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del niño y si recibe atención médica en algún centro de salud de la región.
En agosto, el fiscal Saab calificó esta práctica como "suicida" y anunció su prohibición en vías públicas, un año después de que el presidente Nicolás Maduro la declarara deporte nacional.
Maduro convoca a un simulacro nacional de preparación para desastres naturales
Shakira, Bad Bunny y Karol G triunfan en Premios Juventud 2025 celebrados por primera vez en Panamá
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Secretario de Defensa de EE. UU. convocó a una "reunión urgente" de altos mandos militares
Detenidos dos sujetos por atropellar a un niño de 7 años mientras hacían motopiruetas en La Guaira
"Los terremotos no se predicen": Funvisis explica por qué la preparación es la única herramienta
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?
Hallan muertos en México a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras 6 días desaparecidos
Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU
ExxonMobil invertirá US$6.800 millones en su séptimo proyecto petrolero en Guyana
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas” contra EE. UU.
“Los vamos a bombardear hasta que dejen de existir”: Trump advierte desde la ONU sobre acciones en el Caribe
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
-
Mundo1 día.
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
-
País1 día.
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
-
Economía1 día.
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
-
Mundo1 día.
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
-
País1 día.
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
-
Mundo1 día.
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
-
País1 día.
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita