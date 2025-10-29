Mundo
Detenidos por robo al Louvre reconocieron "parcialmente" los hechos, según la Fiscalía de París
Pese a los adelantos de las investigaciones, Beccuau reconoció que aún no han podido recuperar las joyas robadas del Louvre
Caracas/Foto: Louvre.- La fiscal de París, Laure Beccuau, reveló este miércoles que los dos sospechosos detenidos por el robo de película al Museo de Louvre, han admitido "parcialmente" los hechos, aunque todavía no se han encontrado las joyas.
En una conferencia de prensa, según el medio francés RTS, actualmente a estas personas las están presentando ante los magistrados con miras a "su acusación por los delitos de robo en una banda organizada, punible con 15 años de prisión, y por asociación delictiva, punible con 10 años de prisión", explicó Beccuau.
Comentó que se solicitó la prisión preventiva para estas personas. "Son sospechosos de ser los que entraron en la Galería Apollo para apoderarse de joyas", describió la fiscal.
Narró que uno de ellos tiene 34 años, es de nacionalidad argelina y vive en Francia. El segundo, mientras tanto, tiene 39 años y vive en la región parisina en Aubervilliers, donde nació. Ambos ya eran conocidos por la policía.
Pese a los adelantos de las investigaciones, Beccuau reconoció que aún no han podido recuperar las joyas robadas del Louvre. "Quiero mantener la esperanza de que las encuentren".
"Contrariamente a lo que circula en algunos medios, no hay nada en esta etapa que confirme que los criminales se habrían beneficiado de cualquier complicidad dentro del museo", insistió la fiscal.
Además, precisó que aunque dejaron caer la corona de Eugenia en su huida, el director del Louvre reconoce que sería "delicado" restaurarla.
Más detalles
Las investigaciones continúan, y actualmente se busca a otras personas vinculadas al robo en la Galería Apolo del museo, el más visitado del mundo.
El grupo se llevó ocho joyas de la Corona francesa, entre ellas la tiara de la emperatriz Eugenia, con casi 2.000 diamantes, y el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia.
En total, las autoridades estiman que el robo fue de 88 millones de euros aproximadamente.
A pesar de lo ultrajado en el Louvre, el historiador Vincent Meylan precisó que estas joyas eran "muy revendibles". "Los criminales no se llevaron los grandes diamantes como el Regent, que no se pueden vender porque son demasiado grandes, demasiado conocidos", explicó.
