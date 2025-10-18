Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi

Caracas/Foto: Cicpc.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en Chacao a tres supervisores de un hotel por el delito de robo, ya que hurtaban pertenencias a extranjeros que se alojaban en el sitio.

En su cuenta de Instagram, el comisario Douglas Rico dijo que estas personas quedaron identificadas como Keiber Antonio Romano Rodríguez (34), Mayra Alejandra La Corte Romero (41) y Mayerling Del Valle La Rosa Hernández (42). La captura se llevó a cabo en el sector La Castellana, avenida Eugenio Mendoza de La Castellana.

La autoridad describió que la investigación dio inicio luego de la denuncia de un hecho delictivo suscitado en el hotel en cuestión. "Mediante exhaustivas pesquisas, experticias fílmicas y entrevistas, los funcionarios del Cicpc determinaron que los detenidos se valían de sus funciones y conocimiento interno del hotel para cometer los hurtos", indicó.

Como modus operandi, estas personas estudiaban el itinerario de los huéspedes, principalmente extranjeros, y aprovechaban su ausencia para entrar a las habitaciones.

"Utilizando la tarjeta magnética asignada a sus funciones, accedían y revisaban las pertenencias de los huéspedes con la finalidad de apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor", precisó Rico.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 29ª del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en delitos comunes.