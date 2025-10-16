Detienen en Colombia a "Adriancito", uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela

Caracas/Foto: Cortesía.- Un operativo de la Policía de Colombia permitió la captura de Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido bajo el alias de ‘Adriancito’, uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela y catalogado como uno de los cabecillas más peligrosos del Tren de Aragua.

De acuerdo con Blu Radio, la acción la ejecutó el Gaula Élite, en articulación con la DEA y el grupo US Marshals, después de llevar a cabo semanas de inteligencia conjunta.

El arresto se produjo en una vivienda situada en el municipio de La Ceja de Antioquia. Allí, el antisocial venezolano permanecía oculto y lo hacía utilizando una fachada de comerciante de carros.

Trascendió que sobre 'Adriancito' pesaba una circular roja de la Policía Internacional (Interpol) por los delitos de secuestro, extorsión, hurto y homicidio. Desde Venezuela, las autoridades lo señalan de ser uno de los principales jefes del crimen organizado en Maracaibo y Cabimas, estado Zulia.

Según las investigaciones, Rodríguez Gudiño habría entrado a Colombia durante el 2023, con el propósito de eludir la presión policial en Venezuela. En su permanencia en Antioquia, siguió coordinando desde las sombras varios delitos como extorsiones, secuestros y homicidios, lo que presuntamente fortalecía las finanzas y la expansión del Tren de Aragua.

Advertisement

Igualmente, en Colombia era sospechoso del delito de porte ilegal de armas de fuego, gracias a un proceso judicial que se abrió en 2020 en el departamento de Cundinamarca.

Con su captura, la Policía de Colombia reafirmó su compromiso en la lucha contra organizaciones que buscan extender sus operaciones en territorio colombiano y atentar contra la seguridad ciudadana.

Adriancito quedará a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.







