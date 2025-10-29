Detienen en Perú a presunta integrante del Tren de Aragua implicada en secuestro de exalcalde chileno

Caracas / Foto: La República.- Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de Perú capturaron en Lima a Daybelis Josein Puerta Puerta, ciudadana venezolana de 22 años buscada por Interpol en 194 países por su presunta participación en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya, ocurrido en junio pasado.

La detención se llevó a cabo en un apart hotel ubicado en el jirón Bernardo Alcedo, en el distrito de Lince, tras una operación conjunta entre la Dirincri y la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Según las autoridades, Puerta formaba parte de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y tenía activa una notificación roja emitida por Interpol Chile a solicitud del 34.º Juzgado de Garantía de Santiago.

“La detenida era requerida por secuestro y otros delitos graves cometidos en Chile. Ya había sido procesada por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, y cumplió prisión en la cárcel de mujeres de San Miguel en 2024”, confirmó a medios locales, el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirincri.

El secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

El 26 de junio de 2025, el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya Riquelme, fue secuestrado en Santiago de Chile por un grupo de integrantes del Tren de Aragua.

Montoya, ingeniero civil industrial y exautoridad municipal entre 2016 y 2024, permaneció retenido durante tres días y fue liberado tras el pago de un rescate, según confirmaron las autoridades chilenas.

El caso generó un amplio debate político y mediático en Chile debido al perfil público de la víctima y a la participación de una red delictiva extranjera en territorio chileno

La aprehensión de Daybelis Puerta representa un nuevo golpe contra las estructuras del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia en varios países de la región, involucrada en delitos de secuestro, extorsión, tráfico de drogas y trata de personas.

Fuentes policiales indicaron que la joven se encontraba oculta en Lima desde hace semanas y que fue localizada tras un trabajo de seguimiento encubierto. Su captura se logró luego de que intentara concertar un encuentro personal, lo que permitió a los agentes confirmar su ubicación exacta.

Las autoridades peruanas coordinarán con la justicia chilena su proceso de extradición, mientras la Dirincri continúa las investigaciones para determinar si mantenía vínculos operativos con otras células del Tren de Aragua en Perú.







